Минпромторг предложил разрешить всем магазинам работать в период пандемии

При этом, по мнению министерства, магазины должны будут соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические меры — проводить осмотр работников на признаки инфекционных заболеваний и измерять им температуру не менее двух раз в день, обрабатывать руки и перчатки антисептиками не реже, чем каждые два часа, обеспечить запас масок, соблюдать социальную дистанцию. В министерстве напомнили, что в период противодействия распространению коронавирусу непродовольственный ритейл практически полностью остановил свою работу.