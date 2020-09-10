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Минпромторг предложил разрешить всем магазинам работать в период пандемии

Ведомости

Минпромторг разработал изменения в методические рекомендации Роспотребнадзора, в которых, в частности, предложил не закрывать непродовольственные магазины в период пандемии коронавируса, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.

«Министерством совместно с Роспотребнадзором были разработаны изменения в методические рекомендации Роспотребнадзора по работе предприятий торговли в период коронавируса. Главная задача таких изменений не прибегать к тотальному закрытию всех магазинов, прежде всего, непродовольственного ритейла», — говорится в сообщении.

Если изменения будут приняты, риски банкротства предприятий торговли и сокращения занятости населения будут существенно снижены. Министерство ожидает окончательного решения Роспотребнадзора по предлагаемым изменениям, отметили в Минпромторге.

При этом, по мнению министерства, магазины должны будут соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические меры — проводить осмотр работников на признаки инфекционных заболеваний и измерять им температуру не менее двух раз в день, обрабатывать руки и перчатки антисептиками не реже, чем каждые два часа, обеспечить запас масок, соблюдать социальную дистанцию. В министерстве напомнили, что в период противодействия распространению коронавирусу непродовольственный ритейл практически полностью остановил свою работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных