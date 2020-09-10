Минпромторг предложил разрешить всем магазинам работать в период пандемии
Минпромторг разработал изменения в методические рекомендации Роспотребнадзора, в которых, в частности, предложил не закрывать непродовольственные магазины в период пандемии коронавируса, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
«Министерством совместно с Роспотребнадзором были разработаны изменения в методические рекомендации Роспотребнадзора по работе предприятий торговли в период коронавируса. Главная задача таких изменений не прибегать к тотальному закрытию всех магазинов, прежде всего, непродовольственного ритейла», — говорится в сообщении.
Если изменения будут приняты, риски банкротства предприятий торговли и сокращения занятости населения будут существенно снижены. Министерство ожидает окончательного решения Роспотребнадзора по предлагаемым изменениям, отметили в Минпромторге.
При этом, по мнению министерства, магазины должны будут соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические меры — проводить осмотр работников на признаки инфекционных заболеваний и измерять им температуру не менее двух раз в день, обрабатывать руки и перчатки антисептиками не реже, чем каждые два часа, обеспечить запас масок, соблюдать социальную дистанцию. В министерстве напомнили, что в период противодействия распространению коронавирусу непродовольственный ритейл практически полностью остановил свою работу.