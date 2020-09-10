Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня

«Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный, этап позади. Начиная с июня действительно в России наметилось восстановление экономической динамики. Растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге. Руководитель РЖД мне об этом не так давно докладывал», — сказал президент.