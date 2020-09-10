Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня
Российкая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса, с июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
«Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный, этап позади. Начиная с июня действительно в России наметилось восстановление экономической динамики. Растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге. Руководитель РЖД мне об этом не так давно докладывал», — сказал президент.
Глава государства добавил, что снижение российской экономики в разгар пандемии оказалось менее существенным, чем в других странах. Он подчеркнул, что за второй квартал экономика США упала на 9,5%, а стран еврозоны — на 15%.
Накануне Росстат опубликовал динамику ВВП во II квартале — он снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это лучше предварительного прогноза — тогда ведомство прогнозировало падение на уровне 8,5%.
По оценкам Росстата, самое сильное сокращение во II квартале отмечено в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания, где падение составило 56,9%. На 46% снизилась валовая добавленная стоимость у домашних хозяйств, выступающих в качестве работодателей, производящих товары и оказывающих услуги для собственного потребления. 28% составило сокращение в сферах культуры и спорта.
Рост зафиксирован у предприятий, осуществляющих финансовую и страховую деятельность (6,1%), в сферах госуправления и обеспечения безопасности (2,6%), социального обеспечения (2,6%), а также в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (0,4%).
В конце августа Минэкономразвития спрогнозировало снижение ВВП в России на 3,9% в 2020 г. Ранее министерство прогнозировало падение на 5%.