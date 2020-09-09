Росстат улучшил оценку падения ВВП России во II квартале

По оценкам Росстата, самое сильное сокращение во II квартале отмечено в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания, где падение составило 56,9%. На 46% снизилась валовая добавленная стоимость у домашних хозяйств, выступающих в качестве работодателей, производящих товары и оказывающих услуги для собственного потребления. 28% составило сокращение в сферах культуры и спорта.