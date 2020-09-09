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Росстат улучшил оценку падения ВВП России во II квартале

Ведомости

ВВП России во II квартале 2020 г. снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщает Росстат. Ранее ведомство давало предварительную оценку данного показателя на уровне 8,5%.

«Объем ВВП России за II квартал 2020 г. составил в текущих ценах 23 трлн 288,2 млрд руб. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2019 г. составил 92,0%, относительно I квартала 2020 г. – 98,1%», ‒ сказано в сообщении ведомства.

Спад ВВП в первом полугодии 2020 г. относительно того же периода 2019 г. составил 3,4%. Объем ВВП в первом полугодии 2020 г. составил в текущих ценах 48 трлн 605,8 млрд руб.

По оценкам Росстата, самое сильное сокращение во II квартале отмечено в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания, где падение составило 56,9%. На 46% снизилась валовая добавленная стоимость у домашних хозяйств, выступающих в качестве работодателей, производящих товары и оказывающих услуги для собственного потребления. 28% составило сокращение в сферах культуры и спорта.

Рост зафиксирован у предприятий, осуществляющих финансовую и страховую деятельность (6,1%), в сферах госуправления и обеспечения безопасности (2,6%), социального обеспечения (2,6%), а также в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (0,4%).

В конце августа Минэкономразвития спрогнозировало снижение ВВП в России на 3,9% в 2020 г. Ранее министерство прогнозировало падение на 5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных