Росстат улучшил оценку падения ВВП России во II квартале
«Объем ВВП России за II квартал 2020 г. составил в текущих ценах 23 трлн 288,2 млрд руб. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2019 г. составил 92,0%, относительно I квартала 2020 г. – 98,1%», ‒ сказано в сообщении ведомства.
Спад ВВП в первом полугодии 2020 г. относительно того же периода 2019 г. составил 3,4%. Объем ВВП в первом полугодии 2020 г. составил в текущих ценах 48 трлн 605,8 млрд руб.
По оценкам Росстата, самое сильное сокращение во II квартале отмечено в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания, где падение составило 56,9%. На 46% снизилась валовая добавленная стоимость у домашних хозяйств, выступающих в качестве работодателей, производящих товары и оказывающих услуги для собственного потребления. 28% составило сокращение в сферах культуры и спорта.
Рост зафиксирован у предприятий, осуществляющих финансовую и страховую деятельность (6,1%), в сферах госуправления и обеспечения безопасности (2,6%), социального обеспечения (2,6%), а также в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (0,4%).
В конце августа Минэкономразвития спрогнозировало снижение ВВП в России на 3,9% в 2020 г. Ранее министерство прогнозировало падение на 5%.