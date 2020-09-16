В России предложили разрешить тратить маткапитал на ремонт

С 1 января 2020 г. маткапитал могут получить семьи, в которых родился первенец. Размер выплаты на первого ребенка составит 466 617 рублей. При рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. руб. Если же первый ребенок родился до 1 января 2020 года, а торой — после, семья сразу получит 616 617 рублей.