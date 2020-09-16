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В России предложили разрешить тратить маткапитал на ремонт

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Общероссийский народный фронт (ОНФ) планирует в ближайшее время обратиться в правительство с предложением ввести новые меры поддержки семей. В частности, разрешить использовать материнский капитал для ремонта жилья, пишут «Известия». С таким предложением ранее выступил «Союз матерей».

Член ОНФ Юлия Зимова рассказала, что, по результатам исследования Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей», 46% респондентов поддержали предложение использовать маткапитал для ремонта квартиры. 44% опрошенных высказались за распространение маткапитала на покупку автомобиля. Опрос проводился в конце 2019 г., в нем приняли участие 10 000 человек.

Глав комитета Госдумы по по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, замглавы комитета по образованию и науке Любовь Духанина и представители политических фракций в Госдуме заявили, что поддержат предложение о расширении программы маткапитала. В Минское изданию сообщили, что изучат инициативу, когда она поступит в министерство.

Программа маткапитала действует в России с 2007 г. Согласно закону, семья имеет право потратить средства на улучшение жилищных условий, накопительную пенсию матери, образование ребенка или реабилитацию и социальную адаптацию ребенка-инвалида.

С 1 января 2020 г. маткапитал могут получить семьи, в которых родился первенец. Размер выплаты на первого ребенка составит 466 617 рублей. При рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. руб. Если же первый ребенок родился до 1 января 2020 года, а торой — после, семья сразу получит 616 617 рублей.

Ранее депутаты вносили на рассмотрение в Госдуму законопроекты, в которых предлагалось распространить маткапитал на покупку машины, однако они не были поддержаны.

Ранее по теме: Размер маткапитала будет увеличен в 2021 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных