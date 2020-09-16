В России предложили разрешить тратить маткапитал на ремонт
Общероссийский народный фронт (ОНФ) планирует в ближайшее время обратиться в правительство с предложением ввести новые меры поддержки семей. В частности, разрешить использовать материнский капитал для ремонта жилья, пишут «Известия». С таким предложением ранее выступил «Союз матерей».
Член ОНФ Юлия Зимова рассказала, что, по результатам исследования Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей», 46% респондентов поддержали предложение использовать маткапитал для ремонта квартиры. 44% опрошенных высказались за распространение маткапитала на покупку автомобиля. Опрос проводился в конце 2019 г., в нем приняли участие 10 000 человек.
Глав комитета Госдумы по по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, замглавы комитета по образованию и науке Любовь Духанина и представители политических фракций в Госдуме заявили, что поддержат предложение о расширении программы маткапитала. В Минское изданию сообщили, что изучат инициативу, когда она поступит в министерство.
Программа маткапитала действует в России с 2007 г. Согласно закону, семья имеет право потратить средства на улучшение жилищных условий, накопительную пенсию матери, образование ребенка или реабилитацию и социальную адаптацию ребенка-инвалида.
С 1 января 2020 г. маткапитал могут получить семьи, в которых родился первенец. Размер выплаты на первого ребенка составит 466 617 рублей. При рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. руб. Если же первый ребенок родился до 1 января 2020 года, а торой — после, семья сразу получит 616 617 рублей.
Ранее депутаты вносили на рассмотрение в Госдуму законопроекты, в которых предлагалось распространить маткапитал на покупку машины, однако они не были поддержаны.