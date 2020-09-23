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Путин сообщил о сокращении зависимости российской экономики от нефти

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Президент России Владимир Путин сообщил о сокращении критической зависимости российской экономики от колебаний на нефтяном рынке. Об этом он сказал в ходе встречи с сенаторами.

«У нашей экономики, у бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в 2021 г. доходы от углеводородов снизятся до одной трети бюджета. «Соответственно доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет почти до 70%. На такой уровень устойчивости бюджета мы выходим впервые в современной истории России», – отметил глава государства.

«Очевидна тенденция, структура российской экономики постепенно – может быть медленнее, чем бы нам хотелось, – но меняется. Меняется в нужную сторону. Все более значимую роль играют нестроевые отрасли, набирают силу новые высокотехнологичные сектора. И эту качественную динамику, безусловно, нужно наращивать», – подчеркнул российский лидер.

В августе Владимир Путин заявил, говоря о цене на нефть, что «лучше бы она была чуть побольше» текущих на тот момент $46 за баррель. Помимо этого, в интервью телеканалу «Россия 24» глава государства также выразил мнение, что пик проблем в России пройден и экономика будет постепенно восстанавливаться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных