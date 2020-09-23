Путин сообщил о сокращении зависимости российской экономики от нефти

«У нашей экономики, у бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в 2021 г. доходы от углеводородов снизятся до одной трети бюджета. «Соответственно доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет почти до 70%. На такой уровень устойчивости бюджета мы выходим впервые в современной истории России», – отметил глава государства.