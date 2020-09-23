Путин сообщил о сокращении зависимости российской экономики от нефти
Президент России Владимир Путин сообщил о сокращении критической зависимости российской экономики от колебаний на нефтяном рынке. Об этом он сказал в ходе встречи с сенаторами.
«У нашей экономики, у бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в 2021 г. доходы от углеводородов снизятся до одной трети бюджета. «Соответственно доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет почти до 70%. На такой уровень устойчивости бюджета мы выходим впервые в современной истории России», – отметил глава государства.
«Очевидна тенденция, структура российской экономики постепенно – может быть медленнее, чем бы нам хотелось, – но меняется. Меняется в нужную сторону. Все более значимую роль играют нестроевые отрасли, набирают силу новые высокотехнологичные сектора. И эту качественную динамику, безусловно, нужно наращивать», – подчеркнул российский лидер.
В августе Владимир Путин заявил, говоря о цене на нефть, что «лучше бы она была чуть побольше» текущих на тот момент $46 за баррель. Помимо этого, в интервью телеканалу «Россия 24» глава государства также выразил мнение, что пик проблем в России пройден и экономика будет постепенно восстанавливаться.