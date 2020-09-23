Путин оценил расходы бюджета на выплаты классным руководителям
В федеральном бюджете на 2021-2023 гг. должно быть предусмотрено по 75 млрд руб. на ежемесячные выплаты за классное руководство, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.
Выплаты классным руководителям начались с 1 сентября 2020 г. Их размер составляет 5000 руб. Президент отметил, что в 2021 г. на организацию горячего питания в для учеников начальных классов будет выделено более 40 млрд руб., на создание новых мест в школах — 76,1 млрд руб.
В январе в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил ввести выплаты за классное руководство и обеспечить младшеклассников горячим питанием в школах. Президент отметил, что при введении новых выплат для учителей должны сохраниться действующие региональные доплаты.