Путин оценил расходы бюджета на выплаты классным руководителям

Выплаты классным руководителям начались с 1 сентября 2020 г. Их размер составляет 5000 руб. Президент отметил, что в 2021 г. на организацию горячего питания в для учеников начальных классов будет выделено более 40 млрд руб., на создание новых мест в школах — 76,1 млрд руб.