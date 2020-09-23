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Путин оценил расходы бюджета на выплаты классным руководителям

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В федеральном бюджете на 2021-2023 гг. должно быть предусмотрено по 75 млрд руб. на ежемесячные выплаты за классное руководство, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

Выплаты классным руководителям начались с 1 сентября 2020 г. Их размер составляет 5000 руб. Президент отметил, что в 2021 г. на организацию горячего питания в для учеников начальных классов будет выделено более 40 млрд руб., на создание новых мест в школах — 76,1 млрд руб.

В январе в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил ввести выплаты за классное руководство и обеспечить младшеклассников горячим питанием в школах. Президент отметил, что при введении новых выплат для учителей должны сохраниться действующие региональные доплаты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных