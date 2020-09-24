Зеленский назвал «Северный поток – 2» «угрозой единству Европы»

Разговоры о прекращении проекта «Северный поток — 2» начались после госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. При этом ранее в правительстве Германии заявляли, что намерены осуществить реализацию проекта не смотря на препятствия со стороны США. Позднее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с основателем ФБК может быть приостановка строительства «Северного потока — 2».