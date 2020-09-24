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Зеленский назвал «Северный поток – 2» «угрозой единству Европы»

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Газопровод «Северный поток — 2» может создать угрозу для единства Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Словакию, где встретился со словацким президентом Зузаной Чапутовой. Трансляцию вел телеканал ТА3.

«Речь шла об энергетической безопасности. Говорилось о "Северном потоке — 2", который может создать угрозу для единства Европы», — цитирует ТАСС Зеленского. По его словам, реверсные поставки газа из Словакии на Украину стали важной частью энергетической безопасности Европы.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала проект «Северный поток — 2» «политическим», отметив, что ранее у Европы был к нему только экономический подход.

Разговоры о прекращении проекта «Северный поток — 2» начались после госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. При этом ранее в правительстве Германии заявляли, что намерены осуществить реализацию проекта не смотря на препятствия со стороны США. Позднее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с основателем ФБК может быть приостановка строительства «Северного потока — 2».

«Северный поток ‒ 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Германии, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. Его строительство завершено на 97%.

Ранее по теме: Глава Еврокомиссии назвала «Северный поток – 2» политическим проектом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных