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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

Ведомости

Прожиточный минимум в 2021 г. по новой методике расчета составит 11 653 руб., минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — 12 700 руб., сообщил РБК со ссылкой на законопроект Минтруда. Для сравнения в 2020 г. МРОТ составлял 12 130 руб.

Минтруд представил на заседании правительства законопроект, в котором предлагается рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода в стране, а не по потребительской корзине, писал «Коммерсантъ». Также министерство предложило устанавливать МРОТ на уровне 42% медианой зарплаты.

Согласно действующему законодательству, минимальный размер оплаты труда равен 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.

Ранее по теме: Минтруда предложило изменить методику расчета прожиточного минимума

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных