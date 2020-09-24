Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Минтруд представил на заседании правительства законопроект, в котором предлагается рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода в стране, а не по потребительской корзине, писал «Коммерсантъ». Также министерство предложило устанавливать МРОТ на уровне 42% медианой зарплаты.
Согласно действующему законодательству, минимальный размер оплаты труда равен 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.