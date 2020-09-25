Россияне потратили более 1,5 млрд рублей на туры по России с кешбэком
После введения программы кешбэка россияне купили туры по стране до конца 2020 г. на сумму около 1,5 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления государственных туристских проектов и безопасности Ростуризма Елену Лысенкову.
«Мы со стороны Федерального агентства по туризму провели ряд мероприятий по поддержке туризма в стране. По итогам стимулирования доступных путешествий туристы до конца года приобрели туры на сумму почти 1,5 млрд руб.», – сказала Лысенкова. Самое большое количество туроператоров, туров и гостиничных предложений, по ее словам, было представлено на туристическом рынке Уральского федерального округа.
Программа по возврату средств за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур (от 5000 до 15 000 руб.). По правилам программы тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее четырех ночей, а стоимость – не менее 25 000 руб. После завершения программы руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что условия программы после ее продления будут скорректированы.
Позже Ростуризм представил проект постановления правительства, согласно которому размер максимальной выплаты по программе может быть увеличен с 15 000 до 50 000 руб. Ведомство также предложило сократить требуемый период проживания в гостинице до двух ночей, снять ограничение по минимальной стоимости тура, включить в программу санатории и организации отдыха и оздоровления детей.