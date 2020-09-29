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Россияне назвали размер необходимой для нормальной жизни зарплаты

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Более трети россиян (31,1%) считают, что для нормальной жизни достаточно зарабатывать 50 000-70 000 руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, в котором приняли участие более 1600 человек.

Ответы на вопрос, сколько же денег нужно зарабатывать, чтобы жить нормально, распределились следующим образом. 31,2% считают, что для нормальной этого нужно 50–70 000 руб. в месяц. 25% назвали сумму в 70 000–100 000 руб. При этом 22,6% опрошенным хватит 35 000–50 000 руб. для нормальной жизни, 15,3% россиянам нужно 100 000 руб., а 5,4% опрошенным для нормальной жизни достаточно 20-35 000 руб. в месяц. 0,5% россиян хватило бы 20 000 руб.

В исследовании отмечается, что наибольшие финансовые запросы выявлены у жителей Москвы и Московской области: треть опрошенных (34,8%) заявили о необходимости 100 000 руб. в месяц для нормальной жизни, а 33,2% заявили о необходимом доходе в 70 000-100 000 руб. «Чуть скромнее» оказались запросы жителей Санкт-Петербурга: 31,5% опрошенных считают, что для нормальной жизни нужно получать 70 000–100 000 руб., 28,8% сказали, что им было бы достаточно 50 000-70 000 руб.

Большинство респондентов (90,9%) из разных регионов заявили, что их реальный доход не соответствует желаемому. Среди москвичей 10,5% ответили, что их доход соответствует желаемому, а 40,5% опрошенных заявляют о его сильном несоответствии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных