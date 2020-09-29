Россияне назвали размер необходимой для нормальной жизни зарплаты

Ответы на вопрос, сколько же денег нужно зарабатывать, чтобы жить нормально, распределились следующим образом. 31,2% считают, что для нормальной этого нужно 50–70 000 руб. в месяц. 25% назвали сумму в 70 000–100 000 руб. При этом 22,6% опрошенным хватит 35 000–50 000 руб. для нормальной жизни, 15,3% россиянам нужно 100 000 руб., а 5,4% опрошенным для нормальной жизни достаточно 20-35 000 руб. в месяц. 0,5% россиян хватило бы 20 000 руб.