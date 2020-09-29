Россияне назвали размер необходимой для нормальной жизни зарплаты
Более трети россиян (31,1%) считают, что для нормальной жизни достаточно зарабатывать 50 000-70 000 руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, в котором приняли участие более 1600 человек.
Ответы на вопрос, сколько же денег нужно зарабатывать, чтобы жить нормально, распределились следующим образом. 31,2% считают, что для нормальной этого нужно 50–70 000 руб. в месяц. 25% назвали сумму в 70 000–100 000 руб. При этом 22,6% опрошенным хватит 35 000–50 000 руб. для нормальной жизни, 15,3% россиянам нужно 100 000 руб., а 5,4% опрошенным для нормальной жизни достаточно 20-35 000 руб. в месяц. 0,5% россиян хватило бы 20 000 руб.
В исследовании отмечается, что наибольшие финансовые запросы выявлены у жителей Москвы и Московской области: треть опрошенных (34,8%) заявили о необходимости 100 000 руб. в месяц для нормальной жизни, а 33,2% заявили о необходимом доходе в 70 000-100 000 руб. «Чуть скромнее» оказались запросы жителей Санкт-Петербурга: 31,5% опрошенных считают, что для нормальной жизни нужно получать 70 000–100 000 руб., 28,8% сказали, что им было бы достаточно 50 000-70 000 руб.
Большинство респондентов (90,9%) из разных регионов заявили, что их реальный доход не соответствует желаемому. Среди москвичей 10,5% ответили, что их доход соответствует желаемому, а 40,5% опрошенных заявляют о его сильном несоответствии.