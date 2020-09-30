В Госдуме оценили возможность продления кредитных каникул

«Мы будем обсуждать. Я не могу пока сказать, мне не понятна позиция правительства и Центрального банка», — ответил Аксаков на вопрос, будет ли рассматриваться продление кредитных каникул. «Я бы считал, что в любом случае даже выходить если из этой ситуации пандемической, то надо было бы поэтапно, не резко. В том числе погашать, например, кредиты не с ходу, а дать какой-то срок достаточно разумный, чтобы можно было без напряга, без проблем, аккуратно выходить из этих послаблений», — пояснил депутат.