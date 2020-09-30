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В Госдуме оценили возможность продления кредитных каникул

Ведомости

Власти будут обсуждать возможность продлить кредитные каникулы для заемщиков, которые пострадали во время пандемии коронавируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Мы будем обсуждать. Я не могу пока сказать, мне не понятна позиция правительства и Центрального банка», — ответил Аксаков на вопрос, будет ли рассматриваться продление кредитных каникул. «Я бы считал, что в любом случае даже выходить если из этой ситуации пандемической, то надо было бы поэтапно, не резко. В том числе погашать, например, кредиты не с ходу, а дать какой-то срок достаточно разумный, чтобы можно было без напряга, без проблем, аккуратно выходить из этих послаблений», — пояснил депутат.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию из-за эпидемии, могут получить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. На каникулы могут претендовать заемщики, чей доход снизился минимум на 30% за месяц, предшествующий подаче заявки на каникулы, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 г. Закон вступил в силу 3 апреля. Срок предоставления заявок на каникулы истекает 30 сентября.

Правительство установило предельную сумму кредита, при которой можно обратиться за каникулами по закону. Это от 2 млн до 4,5 млн руб. (в зависимости от региона) по ипотеке, 600 000 руб. – по автокредитам, 300 000 руб. – по потребительским кредитам для физических лиц, 100 000 руб. – по кредитным картам для физических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных