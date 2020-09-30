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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующие три года

Ведомости

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг., следует из сообщения на сайте кабмина.

«При формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами и реализация национальных целей развития, сформулированных президентом России»,— сказано на сайте правительства. В Госдуму также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития и ряд других документов, добавили в пресс-службе правительства.

Дефицит бюджета в 2021 г. будет равен 2,75 трлн руб., в 2022 г. – 1,25 трлн руб., в 2023 г. – 1,41 трлн руб. Доходы бюджета, согласно проекту, в 2021 г. составят 18,77 трлн руб., в 2022 г. — 20,64 трлн руб., в 2023 г. — 22,26 трлн руб., расходы в 2021 г. запланированы на уровне 21,52 трлн руб., в 2022 г. — 21,88 трлн руб., в 2023 г. — 23,67 трлн руб.

На реализацию национальных проектов в 2021 г. предусмотрено 2,25 трлн руб., в 2022 г. — 2,62 трлн руб., в 2023 г. — 2,79 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных