Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующие три года

Дефицит бюджета в 2021 г. будет равен 2,75 трлн руб., в 2022 г. – 1,25 трлн руб., в 2023 г. – 1,41 трлн руб. Доходы бюджета, согласно проекту, в 2021 г. составят 18,77 трлн руб., в 2022 г. — 20,64 трлн руб., в 2023 г. — 22,26 трлн руб., расходы в 2021 г. запланированы на уровне 21,52 трлн руб., в 2022 г. — 21,88 трлн руб., в 2023 г. — 23,67 трлн руб.