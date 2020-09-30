Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующие три года
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг., следует из сообщения на сайте кабмина.
«При формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами и реализация национальных целей развития, сформулированных президентом России»,— сказано на сайте правительства. В Госдуму также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития и ряд других документов, добавили в пресс-службе правительства.
Дефицит бюджета в 2021 г. будет равен 2,75 трлн руб., в 2022 г. – 1,25 трлн руб., в 2023 г. – 1,41 трлн руб. Доходы бюджета, согласно проекту, в 2021 г. составят 18,77 трлн руб., в 2022 г. — 20,64 трлн руб., в 2023 г. — 22,26 трлн руб., расходы в 2021 г. запланированы на уровне 21,52 трлн руб., в 2022 г. — 21,88 трлн руб., в 2023 г. — 23,67 трлн руб.
На реализацию национальных проектов в 2021 г. предусмотрено 2,25 трлн руб., в 2022 г. — 2,62 трлн руб., в 2023 г. — 2,79 трлн руб.