Moody's оценило риски для банков Армении и Азербайджана из-за конфликта в Карабахе

Масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября с началом наступления азербайджанской армии. С обеих сторон применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, бронетехника и авиация. Стороны сообщают о тысячах погибших военнослужащих у своих противников и жертвах среди мирного населения. Страны Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня и началу переговоров, в то время как союзная Баку Турция призывает «положить конец армянской оккупации» и заявляет о готовности поддержать Азербайджан. Сообщается о присутствии в зоне конфликта иностранных наемников, в том числе из Сирии, а также турецких военнослужащих. Стороны отрицают такие сообщения.