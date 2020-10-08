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Moody's оценило риски для банков Армении и Азербайджана из-за конфликта в Карабахе

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Из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе вкладчики банков в Армении и Азербайджане могут начать массово снимать средства с вкладов, а национальные валюты продолжат падение, говорится в обзоре рейтингового агентства Moody's.

«Повышенная напряженность еще больше ослабит деловую активность и доверие потребителей, как в Армении, так и в Азербайджане… Обострение конфликта может привести к оттоку депозитов и увеличению риска ликвидности, а также к волатильности валютных курсов», — говорится в обзоре. В Moody's считают, что военная мобилизация и затяжной конфликт также будут оказывать дополнительное давление на качество активов банков, которое уже ухудшилось после пандемии коронавируса.

В целом, по мнению аналитиков агентства, продолжение конфликта может иметь «далеко идущие разрушительные последствия для банковских секторов обеих стран». «Величина стресса будет зависеть от серьезности и продолжительности военных действий, — говорится в документе.

Масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября с началом наступления азербайджанской армии. С обеих сторон применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, бронетехника и авиация. Стороны сообщают о тысячах погибших военнослужащих у своих противников и жертвах среди мирного населения. Страны Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня и началу переговоров, в то время как союзная Баку Турция призывает «положить конец армянской оккупации» и заявляет о готовности поддержать Азербайджан. Сообщается о присутствии в зоне конфликта иностранных наемников, в том числе из Сирии, а также турецких военнослужащих. Стороны отрицают такие сообщения.

Конфликт разворачивается на азербайджанской территории, где в 1991 г. была провозглашена населенная армянами Нагорно-Карабахская республика (НКР). В своих нынешних границах она находится с 1994 г. после подписания соглашения о прекращении огня между Баку и Ереваном, завершившим Карабахскую войну. Армения поддерживает НКР экономически и в военном плане, Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных