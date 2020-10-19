В Минэкономразвития назвали общую стоимость антикризисных мер в России
Общая стоимость введенных правительством России антикризисных мер, связанных с пандемией коронавируса, составляет от 5 до 6% ВВП страны, заявила замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, передает ТАСС.
«Общий вес финансовых и различных мер, по оценкам, получился в 5-6% от ВВП. Это стоимость так называемого антикризисного пакета», — сказала Тарасенко. По ее словам, в эту оценку включаются льготы для бизнеса, меры поддержки арендаторов и арендодателей, мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, выплаты семьям с детьми и безработным, а также другие меры поддержки населения.
В начале сентября Fitch оценивало стоимость пакета антикризисных мер в 3,5% ВВП. Благодаря ним, предположили аналитики агентства, падение ВВП России в 2020 г. составит не 5,8%, как они оценивали ранее, а 4,9%. В мае глава Минэкономразвития Максим Решетников, говоря о выделенных властями средствах на поддержку экономики в рамках трех пакетов антикризисных мер, называл цифру в 3,3 трлн руб. (около 3,1% ВВП).
В мае правительство также представило проект мер для восстановления экономики в 2020-2021 гг., который тогда оценили в 8 трлн руб. (6 трлн предлагалось получить из бюджета). В июне стоимость реализации оценивалась кабмином уже в 5 млрд руб. В сентябре план был утвержден с финансированием в 6,4 трлн руб. В него вошла материальная помощь населению, в частности, повышение пособия по безработице до МРОТ, поддержка как крупного, так и малого бизнеса, а также поддержка наиболее пострадавших отраслей и меры по укреплению устойчивости экономики к санитарно-эпидемиологическим шокам.