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В Минэкономразвития назвали общую стоимость антикризисных мер в России

Ведомости

Общая стоимость введенных правительством России антикризисных мер, связанных с пандемией коронавируса, составляет от 5 до 6% ВВП страны, заявила замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, передает ТАСС.

«Общий вес финансовых и различных мер, по оценкам, получился в 5-6% от ВВП. Это стоимость так называемого антикризисного пакета», — сказала Тарасенко. По ее словам, в эту оценку включаются льготы для бизнеса, меры поддержки арендаторов и арендодателей, мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, выплаты семьям с детьми и безработным, а также другие меры поддержки населения.

В начале сентября Fitch оценивало стоимость пакета антикризисных мер в 3,5% ВВП. Благодаря ним, предположили аналитики агентства, падение ВВП России в 2020 г. составит не 5,8%, как они оценивали ранее, а 4,9%. В мае глава Минэкономразвития Максим Решетников, говоря о выделенных властями средствах на поддержку экономики в рамках трех пакетов антикризисных мер, называл цифру в 3,3 трлн руб. (около 3,1% ВВП).

В мае правительство также представило проект мер для восстановления экономики в 2020-2021 гг., который тогда оценили в 8 трлн руб. (6 трлн предлагалось получить из бюджета). В июне стоимость реализации оценивалась кабмином уже в 5 млрд руб. В сентябре план был утвержден с финансированием в 6,4 трлн руб. В него вошла материальная помощь населению, в частности, повышение пособия по безработице до МРОТ, поддержка как крупного, так и малого бизнеса, а также поддержка наиболее пострадавших отраслей и меры по укреплению устойчивости экономики к санитарно-эпидемиологическим шокам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных