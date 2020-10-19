В Минэкономразвития назвали общую стоимость антикризисных мер в России

В мае правительство также представило проект мер для восстановления экономики в 2020-2021 гг., который тогда оценили в 8 трлн руб. (6 трлн предлагалось получить из бюджета). В июне стоимость реализации оценивалась кабмином уже в 5 млрд руб. В сентябре план был утвержден с финансированием в 6,4 трлн руб. В него вошла материальная помощь населению, в частности, повышение пособия по безработице до МРОТ, поддержка как крупного, так и малого бизнеса, а также поддержка наиболее пострадавших отраслей и меры по укреплению устойчивости экономики к санитарно-эпидемиологическим шокам.