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В России сократят расходы на молодежную политику

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Расходы на развитие молодежной политики в России за два следующих года сократят на 12% по сравнению с теми, что были запланированы на текущий год и плановый период 2021–2022 гг., сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета на 2021–2023 гг.

Так, в 2021-2022 гг. из бюджета на поддержку молодежной политики выделят 44,6 млрд руб. и 39,3 млрд руб., тогда как ранее планировалось потратить 48,8 млрд руб. и 46,6 млрд руб. соответственно. В 2023 г. объем трат на эти цели может составить 37,3 млрд руб. При этом ранее правительство увеличивало расходы на молодежную политику. В прошлом году они составили 32,9 млрд руб., а в этом должны достигнуть 45 млрд руб.

Сокращение коснется, в частности, таких программ, как «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» и «Развитие культуры». Вдобавок снизятся траты на федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», отмечает РБК.

Проект бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. был внесен в Госдуму 30 сентября. Согласно ему, доходы бюджета в следующем году составят 18,77 трлн руб., дефицит — 2,75 трлн руб. На реализацию национальных проектов в 2021 г. планируется направить 2,25 трлн руб., в 2022 г. — 2,62 трлн руб., в 2023 г. — 2,79 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных