В России сократят расходы на молодежную политику

Так, в 2021-2022 гг. из бюджета на поддержку молодежной политики выделят 44,6 млрд руб. и 39,3 млрд руб., тогда как ранее планировалось потратить 48,8 млрд руб. и 46,6 млрд руб. соответственно. В 2023 г. объем трат на эти цели может составить 37,3 млрд руб. При этом ранее правительство увеличивало расходы на молодежную политику. В прошлом году они составили 32,9 млрд руб., а в этом должны достигнуть 45 млрд руб.