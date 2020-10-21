В России сократят расходы на молодежную политику
Так, в 2021-2022 гг. из бюджета на поддержку молодежной политики выделят 44,6 млрд руб. и 39,3 млрд руб., тогда как ранее планировалось потратить 48,8 млрд руб. и 46,6 млрд руб. соответственно. В 2023 г. объем трат на эти цели может составить 37,3 млрд руб. При этом ранее правительство увеличивало расходы на молодежную политику. В прошлом году они составили 32,9 млрд руб., а в этом должны достигнуть 45 млрд руб.
Сокращение коснется, в частности, таких программ, как «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» и «Развитие культуры». Вдобавок снизятся траты на федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», отмечает РБК.
Проект бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. был внесен в Госдуму 30 сентября. Согласно ему, доходы бюджета в следующем году составят 18,77 трлн руб., дефицит — 2,75 трлн руб. На реализацию национальных проектов в 2021 г. планируется направить 2,25 трлн руб., в 2022 г. — 2,62 трлн руб., в 2023 г. — 2,79 трлн руб.