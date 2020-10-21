Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 13 октября

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 77 руб., свидетельствуют данные торгов. На 11:09 мск, цена доллара составила 76,95 руб. Ранее на таком уровне стоимости валюта была 13 октября. 

Курс евро также снизился и составил 91,31 руб. Стоимость европейской валюты опустилась после того, как 20 октября впервые с 8 октября преодолела порог в 92 руб.

Наблюдаемая волатильность объясняется во многом геополитическими факторами, пояснила ранее «Ведомостям» главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова. В их число входят предстоящие выборы в США, война в Нагорном Карабахе, беспорядки в Белоруссии и возможное отравление основателя ФБК Алексея Навального. 

Орлова отметила, что при этом к концу года цена доллара должна снизиться до 70-75 руб. Ее прогноз базируется в том числе на «умеренно-оптимистичных» ожиданиях аналитиков, что цена на нефть вырастет до $50 за баррель. 

Ранее по теме: Главный экономист «Альфа-банка» назвала условие роста курса евро до 100 рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных