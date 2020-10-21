Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 13 октября
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 77 руб., свидетельствуют данные торгов. На 11:09 мск, цена доллара составила 76,95 руб. Ранее на таком уровне стоимости валюта была 13 октября.
Курс евро также снизился и составил 91,31 руб. Стоимость европейской валюты опустилась после того, как 20 октября впервые с 8 октября преодолела порог в 92 руб.
Наблюдаемая волатильность объясняется во многом геополитическими факторами, пояснила ранее «Ведомостям» главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова. В их число входят предстоящие выборы в США, война в Нагорном Карабахе, беспорядки в Белоруссии и возможное отравление основателя ФБК Алексея Навального.
Орлова отметила, что при этом к концу года цена доллара должна снизиться до 70-75 руб. Ее прогноз базируется в том числе на «умеренно-оптимистичных» ожиданиях аналитиков, что цена на нефть вырастет до $50 за баррель.