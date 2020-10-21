Путин напомнил о важности обеспечения занятости граждан во время пандемии

Глава государства напомнил, что в России уже наработан опыт поддержки крупнейших системообразующих предприятий и ключевых отраслей экономики. Механизмы поддержки бизнеса и трудовых коллективов запускались весной этого года в прямом диалоге с предпринимателями и ведущими деловыми объединениями, подчеркнул Путин.