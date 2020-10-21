Путин напомнил о важности обеспечения занятости граждан во время пандемии
Президент России Владимир Путин отметил важность обеспечения занятости и доходов граждан в период пандемии. Об этом он сказал в ходе встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Сейчас, когда деловые связи и ритм работы предприятий проходят испытания на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Глава государства напомнил, что в России уже наработан опыт поддержки крупнейших системообразующих предприятий и ключевых отраслей экономики. Механизмы поддержки бизнеса и трудовых коллективов запускались весной этого года в прямом диалоге с предпринимателями и ведущими деловыми объединениями, подчеркнул Путин.
19 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении дополнительных 35 млрд рублей на поддержку граждан, оставшихся без работы.