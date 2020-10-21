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Путин напомнил о важности обеспечения занятости граждан во время пандемии

Ведомости

Президент России Владимир Путин отметил важность обеспечения занятости и доходов граждан в период пандемии. Об этом он сказал в ходе встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Сейчас, когда деловые связи и ритм работы предприятий проходят испытания на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что в России уже наработан опыт поддержки крупнейших системообразующих предприятий и ключевых отраслей экономики. Механизмы поддержки бизнеса и трудовых коллективов запускались весной этого года в прямом диалоге с предпринимателями и ведущими деловыми объединениями, подчеркнул Путин.

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении дополнительных 35 млрд рублей на поддержку граждан, оставшихся без работы.

Ранее по теме: Правительство России выделило более 35 млрд рублей на поддержку безработных

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных