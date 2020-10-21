Кабмин прорабатывает введение специального инвестиционного режима в Крыму
Правительство рассматривает вопрос введения режима специальной инвестиционной деятельности в Крыму и Севастополе, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы ведем проработку вопроса введения режима осуществления специальной инвестиционной деятельности на территории Крыма и Севастополя в целях расширения возможности привлечения акционерного капитала», — сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам вице-премьера, такой режим должен позволить инвесторам комфортно обеспечить приток средств в экономику Крыма, а также улучшить ее состояние. Правительство доложит президенту о таком предложении до конца года, подчеркнул он.
Хуснуллин отметил, что на днях правительство выпустило распоряжение о докапитализации РНКБ Банка на 7,5 млрд руб., что позволит нарастить объем кредитования бизнеса и физических лиц в регионе. Кроме этого, правительство решило выделить 500 млн руб. на докапитализацию фонда микрофинансирования предпринимательства республики.