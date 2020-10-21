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Кабмин прорабатывает введение специального инвестиционного режима в Крыму

Ведомости

Правительство рассматривает вопрос введения режима специальной инвестиционной деятельности в Крыму и Севастополе, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы ведем проработку вопроса введения режима осуществления специальной инвестиционной деятельности на территории Крыма и Севастополя в целях расширения возможности привлечения акционерного капитала», — сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам вице-премьера, такой режим должен позволить инвесторам комфортно обеспечить приток средств в экономику Крыма, а также улучшить ее состояние. Правительство доложит президенту о таком предложении до конца года, подчеркнул он.

Хуснуллин отметил, что на днях правительство выпустило распоряжение о докапитализации РНКБ Банка на 7,5 млрд руб., что позволит нарастить объем кредитования бизнеса и физических лиц в регионе. Кроме этого, правительство решило выделить 500 млн руб. на докапитализацию фонда микрофинансирования предпринимательства республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных