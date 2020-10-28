Счётная палата опровергла свое заявление по росту прожиточного минимума
Новый механизм расчета прожиточного минимума пенсионера (ПМП), предложенный Минтрудом, минимизирует риски сохранения показателя на уровне предыдущего года, заявили «Ведомостям» в пресс-службе Счетной палаты.
В ведомстве отметили, что дополнительные расчеты, которые представило министерство, «позволяют говорить, что новая методика обеспечит рост материальной поддержки пенсионеров». Накануне Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера при новом механизме расчета.
«Предлагаемая Минтрудом России методика расчета прожиточного минимума в соответствии с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», риски сохранения ПМП на уровне предыдущего года минимизирует», — говорится в сообщении.
Ранее Счетная палата сообщила, что изменение механизма расчета прожиточного минимума пенсионера не гарантирует его ежегодного роста. По мнению ведомства, если ПМП не менялся в регионе в течение нескольких лет, введение нового механизма его расчета может привести к сокращению выплат в 2021 г. Анализ Счетной палаты показал, что в 18 регионах России размер прожиточного минимума пенсионера в 2021 г. останется на прежнем уровне, в 15 субъектах он не будет меняться третий год.
В ответ Минтруд заявил, что новая методика расчета ПМП не содержит такого риска. Прожиточный минимум пенсионера в целом по России в и регионах будет ежегодно увеличиваться, добавили в министерстве.