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Счётная палата опровергла свое заявление по росту прожиточного минимума

Ведомости

Новый механизм расчета прожиточного минимума пенсионера (ПМП), предложенный Минтрудом, минимизирует риски сохранения показателя на уровне предыдущего года, заявили «Ведомостям» в пресс-службе Счетной палаты.

В ведомстве отметили, что дополнительные расчеты, которые представило министерство, «позволяют говорить, что новая методика обеспечит рост материальной поддержки пенсионеров». Накануне Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера при новом механизме расчета.

«Предлагаемая Минтрудом России методика расчета прожиточного минимума в соответствии с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», риски сохранения ПМП на уровне предыдущего года минимизирует», — говорится в сообщении.

Ранее Счетная палата сообщила, что изменение механизма расчета прожиточного минимума пенсионера не гарантирует его ежегодного роста. По мнению ведомства, если ПМП не менялся в регионе в течение нескольких лет, введение нового механизма его расчета может привести к сокращению выплат в 2021 г. Анализ Счетной палаты показал, что в 18 регионах России размер прожиточного минимума пенсионера в 2021 г. останется на прежнем уровне, в 15 субъектах он не будет меняться третий год.

В ответ Минтруд заявил, что новая методика расчета ПМП не содержит такого риска. Прожиточный минимум пенсионера в целом по России в и регионах будет ежегодно увеличиваться, добавили в министерстве.

Ранее по теме: Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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