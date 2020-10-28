Счётная палата опровергла свое заявление по росту прожиточного минимума

Ранее Счетная палата сообщила, что изменение механизма расчета прожиточного минимума пенсионера не гарантирует его ежегодного роста. По мнению ведомства, если ПМП не менялся в регионе в течение нескольких лет, введение нового механизма его расчета может привести к сокращению выплат в 2021 г. Анализ Счетной палаты показал, что в 18 регионах России размер прожиточного минимума пенсионера в 2021 г. останется на прежнем уровне, в 15 субъектах он не будет меняться третий год.