Минтруд ответил на критику нового механизма расчета прожиточного минимума
Новая методика расчета обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП) и пенсий малообеспеченных неработающих пенсионеров, сообщила пресс-служба Минтруда.
Ранее Счетная палата сообщила, что изменение механизма расчета прожиточного минимума пенсионера не гарантирует его ежегодного роста. По мнению ведомства, если ПМП не менялся в регионе в течение нескольких лет, введение нового механизма его расчета может привести к сокращению выплат в 2021 г. Анализ Счетной палаты показал, что в 18 регионах России размер прожиточного минимума пенсионера в 2021 г. останется на прежнем уровне, в 15 субъектах он не будет меняться третий год.
«Новая методика расчета такого риска не содержит. Величины прожиточных минимумов пенсионера как в целом по стране, так и в каждом регионе, будут увеличиваться единообразно. И такой рост будет ежегодным», — говорится в сообщении Минтруда.
В пресс-службе рассказали, что среднедушевой медианный доход, на основе которого планируется рассчитывать подушевой доход, в период с 2013 по 2019 гг. вырос на 38,5%. «Таким образом, опасения относительно возможного не увеличения прожиточного минимума пенсионера при новой модели расчета безосновательны», — добавили в Минтруде. По данным министерства, в бюджете Пенсионного фонда заложен рост прожиточного минимума пенсионера. В 2020 г. показатель составит 9240 руб., в 2023 г. — 10 818 руб. Для регионов установлен период для перехода на новый механизм расчета ПМ в течение пяти лет.
В пресс-службе напомнили, что, согласно действующему законодательству, пенсия неработающего пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Если пенсия не доходит до уровня ПМП, пенсионеру назначается социальная доплата.
30 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ. Прожиточный минимум предлагается установить на уровне 44,2% медленного дохода в стране, МРОТ — на уровне 42% средней зарплаты в России.
Сейчас МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума за II квартал предыдущего года и не может уменьшаться. Если прожиточный минимум за II квартал года оказался ниже аналогичного показателя прошлого года, МРОТ остается на прежнем уровне.
Прожиточный минимум рассчитывается за каждый квартал. Показатель используется также для назначения социальной поддержки, например выплат на детей, соцконтракта, и для расчета доплат к пенсии. Прожиточный минимум рассчитывается в целом по России и в каждом регионе как общая величина, также устанавливается прожиточный минимум трудоспособного населения, детей и пенсионеров.