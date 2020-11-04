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Нефть подорожала после заявления Трампа о победе на выборах

Ведомости

Цены на нефть выросли примерно на 3% после заявления действующего президента США Дональда Трампа о победе на выборах, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что подсчет голосов на выборах главы США еще не завершен, а их итог еще неясен, поэтому заявление Трампа является преждевременным.

Та, стоимость нефти марки Brent выросла на 2,5% и составила $40.73 за баррель, в то время как котировки West Texas Intermediate к 11:56 по Гринвичу (14:56 мск) выросли на 2,44% — до $38,60 за баррель.

«Победа Трампа рассматривается как оптимистичный сценарий для нефти из-за санкций против Ирана и его поддержки сокращения нефти ОПЕК под руководством Саудовской Аравии для поддержки цен», — пишет агентство.

Американцы ждут результатов выборов президента. Фотогалерея

Подсчет голосов еще не завершен, но Трамп и Байден уже объявили о своей победе

При этом оспаривание результата выборов и продолжительная неопределенность рассматриваются как наиболее негативный результат для цен на нефть и рынков в целом. Победа кандидата от Демократической партии — Джо Байдена — будет оцениваться как пессимистично или нейтрально на фоне его поддержки «зеленой» политики и более мягкой позиции по отношению к Ирану.

Ранее сегодня в ходе выступления после завершения голосования Трамп заявил, что обратится в Верховный суд для решения вопроса о результатах выборов, которые могут быть сфальсифицированы сторонниками Байдена. Американский президент также заявил, что победил на выборах.

3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. На данный момент голосование завершено. Сейчас идет подсчет результатов.

Ранее по теме: Штаб Байдена ответил на слова Трампа о подсчете голосов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных