Нефть подорожала после заявления Трампа о победе на выборах

При этом оспаривание результата выборов и продолжительная неопределенность рассматриваются как наиболее негативный результат для цен на нефть и рынков в целом. Победа кандидата от Демократической партии — Джо Байдена — будет оцениваться как пессимистично или нейтрально на фоне его поддержки «зеленой» политики и более мягкой позиции по отношению к Ирану.