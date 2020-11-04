Штаб Байдена ответил на слова Трампа о подсчете голосов

«Если президент выполнит его угрозу обратиться в суд, чтобы помешать прозрачному подсчету голосов избирателей, у нас есть команды юристов, готовые к развертыванию противостояния этим попыткам. И они (юристы. — прим. ред.) одержат верх», — написала она, текст заявления обнародовала на своей странице в Twitter американская журналистка, сотрудник PBS Ямиче Альциндор.