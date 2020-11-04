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Штаб Байдена ответил на слова Трампа о подсчете голосов

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Если президент США Дональд Трамп, вновь баллотирующийся на этот пост от Республиканской партии на нынешних выборах, действительно обратится в Верховный суд, пытаясь помешать подсчету голосов. Демократическая партия готова развернуть борьбу с помощью юристов, заявила представитель штаба кандидата в президенты США от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена Джен О'Мэлли Диллон.

«Если президент выполнит его угрозу обратиться в суд, чтобы помешать прозрачному подсчету голосов избирателей, у нас есть команды юристов, готовые к развертыванию противостояния этим попыткам. И они (юристы. — прим. ред.) одержат верх», — написала она, текст заявления обнародовала на своей странице в Twitter американская журналистка, сотрудник PBS Ямиче Альциндор.

Диллон назвала обвинения Трампа в адрес демократов в том, что они якобы попытаются сфальсифицировать подсчет бюллетеней, «возмутительными, беспрецедентыми и некорректными». Она подчеркнула, что тем самым президент попытался лишить американских граждан их демократических прав.

Ранее сегодня в ходе выступления после завершения голосования Трамп заявил, что обратится в Верховный суд для решения вопроса о результатах выборов, которые могут быть сфальсифицированы сторонниками Байдена. Американский президент также заявил, что победил на выборах.

3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. Основными кандидатами на этот пост являются действующий американский лидер Дональд Трамп, представляющий республиканцев, и бывший вице-президент США Джо Байден, выступающий от демократов. На данный момент голосование завершено. Сейчас идет подсчет результатов.

Ранее по теме: Трамп заявил о готовности идти в Верховный суд в связи с итогами выборов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных