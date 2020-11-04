Штаб Байдена ответил на слова Трампа о подсчете голосов
Если президент США Дональд Трамп, вновь баллотирующийся на этот пост от Республиканской партии на нынешних выборах, действительно обратится в Верховный суд, пытаясь помешать подсчету голосов. Демократическая партия готова развернуть борьбу с помощью юристов, заявила представитель штаба кандидата в президенты США от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена Джен О'Мэлли Диллон.
«Если президент выполнит его угрозу обратиться в суд, чтобы помешать прозрачному подсчету голосов избирателей, у нас есть команды юристов, готовые к развертыванию противостояния этим попыткам. И они (юристы. — прим. ред.) одержат верх», — написала она, текст заявления обнародовала на своей странице в Twitter американская журналистка, сотрудник PBS Ямиче Альциндор.
Диллон назвала обвинения Трампа в адрес демократов в том, что они якобы попытаются сфальсифицировать подсчет бюллетеней, «возмутительными, беспрецедентыми и некорректными». Она подчеркнула, что тем самым президент попытался лишить американских граждан их демократических прав.
Ранее сегодня в ходе выступления после завершения голосования Трамп заявил, что обратится в Верховный суд для решения вопроса о результатах выборов, которые могут быть сфальсифицированы сторонниками Байдена. Американский президент также заявил, что победил на выборах.
3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. Основными кандидатами на этот пост являются действующий американский лидер Дональд Трамп, представляющий республиканцев, и бывший вице-президент США Джо Байден, выступающий от демократов. На данный момент голосование завершено. Сейчас идет подсчет результатов.