Промсвязьбанк купит санируемый Роскосмосбанк
Новым санатором Роскосмосбанка станет опорный банк оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России – Промсвязьбанк (ПСБ), который выкупит 100% акций банка у «Роскосмоса» и присоединит его к себе до 1 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Регулятор утвердил изменения в план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по санкции Роскосмосбанка. «Указанные изменения предусматривают приобретение ПАО «Промсвязьбанк» у государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 100% акций банка, а также реорганизацию последнего в форме его присоединения к ПАО «Промсвязьбанк» в срок до 1 мая 2021 года», — говорится в сообщении ЦБ.
О том, что ПСБ готовится к покупке дочернего банка госкорпорации «Роскосмос», в конце июля сообщал «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к ПСБ, и тендерную документацию банка. Газета писала, что ПСБ готов потратить до 50 млн руб. на проведение due diligence потенциального приобретения, по словам источника газеты, перед ним стоит задача увеличить охват договоров гособоронзаказа до 70%, и за счет подобной сделки можно достичь таких целей.
Кроме того, собеседники издания отмечали, что в условиях, когда санкционные риски растут, замкнуть эти функции на одном госбанке логичнее. В то время как капитал банка «Роскосмоса» не позволяет выдавать ссуды крупным предприятиям, ПСБ регулярно докапитализируется.
ПСБ, чьи активы оцениваются в 2 трлн руб., занимает восьмое место среди российских банков. Чистая прибыль по РСБУ за первое полугодие 2020 г. Роскосмосбанка составила 31,9 млн руб., прибыль ПСБ – 6,1 млрд руб. По данным «Интерфакса», на 1 апреля 2020 г. Роскосмосбанк (бывший Фондсервисбанк) занимал 57-е место по активам (110,9 млрд руб.) на банковском рынке страны. Капитал банка составлял 37,2 млрд руб. С мая 2018 г.финансовым оздоровлением банка занимается ГК «Роскосмос». Ранее на санацию банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выделило 39 млрд руб.