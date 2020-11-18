Промсвязьбанк купит санируемый Роскосмосбанк

О том, что ПСБ готовится к покупке дочернего банка госкорпорации «Роскосмос», в конце июля сообщал «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к ПСБ, и тендерную документацию банка. Газета писала, что ПСБ готов потратить до 50 млн руб. на проведение due diligence потенциального приобретения, по словам источника газеты, перед ним стоит задача увеличить охват договоров гособоронзаказа до 70%, и за счет подобной сделки можно достичь таких целей.