Министр экономики Армении Хачатрян подал в отставку

Он занимал пост главы ведомства с октября 2018 года. До этого, в период с 2001 по 2006 годы, Хачатрян занимал должность замминистра финансов и экономики, после чего проработал 10 лет на должности финансового директора металлургической компании «Валлекс». В 2016-2018 годах он занимал должность замглавы министерства экономики.