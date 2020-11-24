Министр экономики Армении Хачатрян подал в отставку
Глава министерства экономики Армении Тигран Хачатрян подал в отставку, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на его пресс-секретаря Анну Оганян.
«Министр представил заявление об уходе еще вчера», — сказала она.
Хачатрян стал шестым армянским министром, который подал в отставку за последнее время, отмечает издание. Ранее из правительства страны уволились глава МИД, Минобороны и ряда других ведомств.
Он занимал пост главы ведомства с октября 2018 года. До этого, в период с 2001 по 2006 годы, Хачатрян занимал должность замминистра финансов и экономики, после чего проработал 10 лет на должности финансового директора металлургической компании «Валлекс». В 2016-2018 годах он занимал должность замглавы министерства экономики.