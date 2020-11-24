В Совфеде назвали долю граждан с «серой» зарплатой
Порядка 30-40% граждан получают зарплату в конверте, сообщил в ходе заседания рабочей группы по противодействию «серым» заработным платам председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Он отметил, что общий объем неофициальных зарплат в стране превышает 10 трлн руб. ежегодно.
«Конкуренция на рынке рабочей силы настолько велика, что работникам приходится зачастую соглашаться на не самые выгодные для себя условия, чтобы получить место, в том числе и на зарплату «в конвертах»», — приводит слова сенатора пресс-служба Совфеда.
Кроме того, сложившаяся ситуация создает «диспропорцию в уровнях налоговой нагрузки» между сотрудниками с «серыми» и «белыми» зарплатами. В итоге последние теряют конкурентоспособность, что заставляет их уходить «в тень», сказал Артамонов.
По оценкам экспертов, на которые сослался глава комитета в своем выступлении, в «теневую» занятость в России вовлечено 25 млн граждан — порядка 32,5% экономически активного населения. В итоге бюджет страны недополучает около 3 трлн руб. — это примерно 3% ВВП.
Ранее опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob, показал, что примерно каждый третий (39%) гражданин согласен на неофициальную зарплату. При этом данный показатель является самым низким как минимум с февраля 2009 г.