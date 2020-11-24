В Совфеде назвали долю граждан с «серой» зарплатой

«Конкуренция на рынке рабочей силы настолько велика, что работникам приходится зачастую соглашаться на не самые выгодные для себя условия, чтобы получить место, в том числе и на зарплату «в конвертах»», — приводит слова сенатора пресс-служба Совфеда.