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В Совфеде назвали долю граждан с «серой» зарплатой

Ведомости

Порядка 30-40% граждан получают зарплату в конверте, сообщил в ходе заседания рабочей группы по противодействию «серым» заработным платам председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Он отметил, что общий объем неофициальных зарплат в стране превышает 10 трлн руб. ежегодно.

«Конкуренция на рынке рабочей силы настолько велика, что работникам приходится зачастую соглашаться на не самые выгодные для себя условия, чтобы получить место, в том числе и на зарплату «в конвертах»», — приводит слова сенатора пресс-служба Совфеда.

Кроме того, сложившаяся ситуация создает «диспропорцию в уровнях налоговой нагрузки» между сотрудниками с «серыми» и «белыми» зарплатами. В итоге последние теряют конкурентоспособность, что заставляет их уходить «в тень», сказал Артамонов.

По оценкам экспертов, на которые сослался глава комитета в своем выступлении, в «теневую» занятость в России вовлечено 25 млн граждан — порядка 32,5% экономически активного населения. В итоге бюджет страны недополучает около 3 трлн руб. — это примерно 3% ВВП.

Ранее опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob, показал, что примерно каждый третий (39%) гражданин согласен на неофициальную зарплату. При этом данный показатель является самым низким как минимум с февраля 2009 г.

Ранее по теме: Опрос показал долю согласных на «черную зарплату» россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных