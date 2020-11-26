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Песков прокомментировал рост продаж хлеба в России

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В Кремле не могут однозначно связать рост потребления хлеба населением с падением его доходов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается увязывания этого (падения доходов. — Прим. Ред.) с увеличением потребления хлеба — я не знаю насколько справедливы подобные выводы и насколько это все взаимосвязано. Наверное, об этом все-таки не нам судить, а специалистам, но я бы подверг сомнению правомерность таких логических цепочек», — сказал Песков. Он отметил, что вырабатывать меры по борьбе с падением доходов населения должны в первую очередь не в Кремле, а профильные специалисты в правительстве.

«Есть специалисты, которым больше с руки давать какие-то советы, это не из Кремля нужно делать однозначно. Для того чтобы долго это не длилось, собственно, и работают и президент, и правительство», — сказал Песков. Он отметил, что с падением уровня жизни населения столкнулись правительства по всему миру, которым сейчас предстоит выработать оптимальные меры по минимизации экономических последствий пандемии.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на Российский союз пекарей (РСП) сообщил, что в России впервые за пять лет зафиксирован рост продаж хлеба. В денежном выражении за январь-сентябрь продажи выросли на 2,9%, до 552,7 млрд руб. Причем больше всего они увеличились в наиболее массовых и доступных сортах. Согласно прогнозу аналитической компании BusinesStat, по итогам 2020 г. продажи хлеба могут вырасти более чем на 60 тыс. т — до 7,95 млн т в годовом выражении.

Причиной такого роста потребления хлебных продуктов в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) назвали падение доходов населения, так как в подобной ситуации оно выбирает более дешевые и сытные продукты питания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных