Песков прокомментировал рост продаж хлеба в России

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на Российский союз пекарей (РСП) сообщил, что в России впервые за пять лет зафиксирован рост продаж хлеба. В денежном выражении за январь-сентябрь продажи выросли на 2,9%, до 552,7 млрд руб. Причем больше всего они увеличились в наиболее массовых и доступных сортах. Согласно прогнозу аналитической компании BusinesStat, по итогам 2020 г. продажи хлеба могут вырасти более чем на 60 тыс. т — до 7,95 млн т в годовом выражении.