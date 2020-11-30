Росстат может изменить метод расчета инфляции
Сейчас для расчета инфляции более 1000 сотрудников Росстата в регионах вручную собирают данные о ценах на около 400 товаров и 120 услуг. При новом методе число товаров для наблюдения может возрасти до 1000, а количество собираемых ценовых котировок – с 700 тыс. до нескольких миллионов.
При этом, как отмечает издание, фискальные данные от Федеральной налоговой службы (ФНС) поступают в Росстат в обезличенном виде – в них не указана информация о торговой точке. Чтобы ФНС могла передавать в Росстат первичные данные транзакций, необходимо внесение изменений в Налоговый кодекс. Предварительные оценки индекса потребительских цен, рассчитанного с помощью ККТ, планируется получить в 2021 г.