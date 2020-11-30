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Росстат может изменить метод расчета инфляции

Ведомости

Росстат может перейти на новый порядок расчета потребительской инфляции с использованием данных контрольно-кассовой техники (ККТ) и искусственного интеллекта, сообщает РБК со ссылкой на презентацию заместителя руководителя ведомства по цифровой трансформации Григория Остапенко.

Сейчас для расчета инфляции более 1000 сотрудников Росстата в регионах вручную собирают данные о ценах на около 400 товаров и 120 услуг. При новом методе число товаров для наблюдения может возрасти до 1000, а количество собираемых ценовых котировок – с 700 тыс. до нескольких миллионов.

При этом, как отмечает издание, фискальные данные от Федеральной налоговой службы (ФНС) поступают в Росстат в обезличенном виде – в них не указана информация о торговой точке. Чтобы ФНС могла передавать в Росстат первичные данные транзакций, необходимо внесение изменений в Налоговый кодекс. Предварительные оценки индекса потребительских цен, рассчитанного с помощью ККТ, планируется получить в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных