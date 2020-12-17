Путин назвал реальным сокращение доли бедных до 6,5% к 2030 году

Президент напомнил, что в 2000 г. за чертой бедности жило 29% населения. «Мы в 2017 г. вышли на планку где-то 12,3% живущих за чертой бедности. Сейчас, к сожалению, из-за вот этих всех проблем эта планка приподнялась до 13,5%. Это, конечно, много, это около 20 млн человек», – отметил он.