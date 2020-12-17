Путин назвал реальным сокращение доли бедных до 6,5% к 2030 году
Цель снизить долю россиян с уровнем доходов ниже прожиточного минимума с 13,5% до 6,5% к 2030 г. амбициозная, но реальная, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
«План такой – к 2030 г. уйти с 13,5% сегодняшних до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Это плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий, это реально я считаю. Цель амбициозная, но реальная», – сказал Путин.
Президент напомнил, что в 2000 г. за чертой бедности жило 29% населения. «Мы в 2017 г. вышли на планку где-то 12,3% живущих за чертой бедности. Сейчас, к сожалению, из-за вот этих всех проблем эта планка приподнялась до 13,5%. Это, конечно, много, это около 20 млн человек», – отметил он.
Ранее Путин заявил, что десятки миллионов человек по всему миру могут оказаться за чертой бедности из-за сокращения промышленного производства и финансовых сложностей, спровоцированных пандемией коронавируса.