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Путин назвал реальным сокращение доли бедных до 6,5% к 2030 году

Ведомости

Цель снизить долю россиян с уровнем доходов ниже прожиточного минимума с 13,5% до 6,5% к 2030 г. амбициозная, но реальная, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«План такой – к 2030 г. уйти с 13,5% сегодняшних до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Это плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий, это реально я считаю. Цель амбициозная, но реальная», – сказал Путин.

Президент напомнил, что в 2000 г. за чертой бедности жило 29% населения. «Мы в 2017 г. вышли на планку где-то 12,3% живущих за чертой бедности. Сейчас, к сожалению, из-за вот этих всех проблем эта планка приподнялась до 13,5%. Это, конечно, много, это около 20 млн человек», – отметил он.

Ранее Путин заявил, что десятки миллионов человек по всему миру могут оказаться за чертой бедности из-за сокращения промышленного производства и финансовых сложностей, спровоцированных пандемией коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных