Чубайс заявил о провале задач по наращиванию энергоэффективности в России
Бывший глава «Роснано», а ныне спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что задачи, поставленные Владимиром Путиным по увеличению энергоэффективности, были сорваны, а базовые показатели энергоэффективности в стране выглядят «ужасно».
«Стратегический провал страны — энергоэффективность. Практически все задачи, которые были поставлены президентом в этой сфере, сорваны, базовые показатели, которые показывают динамику энергоэффективности в стране, особенно в последние годы, выглядят ну просто ужасно», — сказал Чубайс журналистам по итогам форума «Сто лет электричества» (цитата по «РИА Новости»).
Он таке добавил, «что нужно признать этот факт и двигаться дальше».
В России за последние четыре года был создан технологический кластер возобновляемой энергетики, что является «стратегическим успехом» для страны, подчеркнул Чубайс.