Чубайс заявил о провале задач по наращиванию энергоэффективности в России

«Стратегический провал страны — энергоэффективность. Практически все задачи, которые были поставлены президентом в этой сфере, сорваны, базовые показатели, которые показывают динамику энергоэффективности в стране, особенно в последние годы, выглядят ну просто ужасно», — сказал Чубайс журналистам по итогам форума «Сто лет электричества» (цитата по «РИА Новости»).