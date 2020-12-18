Пенсионный фонд разъяснил порядок новогодних выплат на детей до семи лет

Родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно. Заявление понадобится, если ребенок родился после 1 июля, если родители не обращались ни за одной из выплат на детей или если у получавших выплаты родителей был закрыт банковский счет. Заявления будут приниматься до 1 апреля.