Пенсионный фонд разъяснил порядок новогодних выплат на детей до семи лет
Пенсионный фонд перечислит родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно единовременные выплаты, которые составят 5 тыс. руб. на каждого ребенка в семье, сообщили в пресс-службе ПФР.
«Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет», — уточнили в ведомстве. Для получения выплаты не надо будет никуда обращаться.
Родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно. Заявление понадобится, если ребенок родился после 1 июля, если родители не обращались ни за одной из выплат на детей или если у получавших выплаты родителей был закрыт банковский счет. Заявления будут приниматься до 1 апреля.
17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции пообещал выплатить по 5 тыс. руб. всем российским семьям с детьми до 7 лет включительно в качестве новогоднего подарка от государства. Позже президент подписал соответствующий указ. Общий объем поддержки, по предварительным подсчетам, составит 73,5 млрд руб., уточнили в пресс-службе Минфина.
В пресс-службе Минцифры сообщили, что за первые два часа после публикации указа Путина граждане подали через портал Госуслуг более 100 тыс. заявлений на получение данной поддержки.