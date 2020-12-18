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Пенсионный фонд разъяснил порядок новогодних выплат на детей до семи лет

Ведомости

Пенсионный фонд перечислит родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно единовременные выплаты, которые составят 5 тыс. руб. на каждого ребенка в семье, сообщили в пресс-службе ПФР.

«Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет», — уточнили в ведомстве. Для получения выплаты не надо будет никуда обращаться.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно. Заявление понадобится, если ребенок родился после 1 июля, если родители не обращались ни за одной из выплат на детей или если у получавших выплаты родителей был закрыт банковский счет. Заявления будут приниматься до 1 апреля.

17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции пообещал выплатить по 5 тыс. руб. всем российским семьям с детьми до 7 лет включительно в качестве новогоднего подарка от государства. Позже президент подписал соответствующий указ. Общий объем поддержки, по предварительным подсчетам, составит 73,5 млрд руб., уточнили в пресс-службе Минфина.

В пресс-службе Минцифры сообщили, что за первые два часа после публикации указа Путина граждане подали через портал Госуслуг более 100 тыс. заявлений на получение данной поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных