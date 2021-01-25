Костин предупредил о «пузыре» из-за переоцененности цифровых компаний
Стоимость некоторых цифровых компаний, которые никогда не имели положительных финансовых результатов, на фоне пандемии коронавируса и перехода на удаленный режим работы выросла на бирже до миллиардов долларов, что может привести к образованию «пузыря», заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
«Существует некоторый пузырь, особенно в сфере высокотехнологичных компаний, связанный, на мой взгляд, с большими ожиданиями их дальнейшего роста», — сказал он. Банкир отметил, что подобная тенденция обусловлена спекуляциями относительно подорожания акций таких компаний. «Поэтому нам следует быть очень осторожными», — предупредил глава ВТБ в ходе форума, который проходит в онлайн-формате.
По словам Костина, рост интереса к цифровым компаниям и их продуктам продолжится. Он отметил, что этот процесс длится уже давно, однако пандемия коронавируса ускорила его.
Банкир добавил, что риск возникновения «пузыря» на финансовым рынке также существует из-за проведения Банком России мягкой денежно-кредитной политики. По его словам, данного курса нельзя придерживаться слишком долго, поскольку это приведет к возникновению большого объема «дешевых денег».
ЦБ перешел к мягкой денежно-кредитной политике в апреле 2020 г. в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Регулятор рекордно снизил ключевую ставку — до 4,25% годовых. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, подобная политика будет длиться примерно до середины 2022 г., пока российская экономика не восстановится до докризисного уровня.