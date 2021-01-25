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Костин предупредил о «пузыре» из-за переоцененности цифровых компаний

Ведомости

Стоимость некоторых цифровых компаний, которые никогда не имели положительных финансовых результатов, на фоне пандемии коронавируса и перехода на удаленный режим работы выросла на бирже до миллиардов долларов, что может привести к образованию «пузыря», заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Существует некоторый пузырь, особенно в сфере высокотехнологичных компаний, связанный, на мой взгляд, с большими ожиданиями их дальнейшего роста», — сказал он. Банкир отметил, что подобная тенденция обусловлена спекуляциями относительно подорожания акций таких компаний. «Поэтому нам следует быть очень осторожными», — предупредил глава ВТБ в ходе форума, который проходит в онлайн-формате.

По словам Костина, рост интереса к цифровым компаниям и их продуктам продолжится. Он отметил, что этот процесс длится уже давно, однако пандемия коронавируса ускорила его.

Банкир добавил, что риск возникновения «пузыря» на финансовым рынке также существует из-за проведения Банком России мягкой денежно-кредитной политики. По его словам, данного курса нельзя придерживаться слишком долго, поскольку это приведет к возникновению большого объема «дешевых денег».

ЦБ перешел к мягкой денежно-кредитной политике в апреле 2020 г. в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Регулятор рекордно снизил ключевую ставку — до 4,25% годовых. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, подобная политика будет длиться примерно до середины 2022 г., пока российская экономика не восстановится до докризисного уровня.

Ранее по теме: Костин допустил возвращение экономики России к докризисному уровню осенью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных