Костин предупредил о «пузыре» из-за переоцененности цифровых компаний

«Существует некоторый пузырь, особенно в сфере высокотехнологичных компаний, связанный, на мой взгляд, с большими ожиданиями их дальнейшего роста», — сказал он. Банкир отметил, что подобная тенденция обусловлена спекуляциями относительно подорожания акций таких компаний. «Поэтому нам следует быть очень осторожными», — предупредил глава ВТБ в ходе форума, который проходит в онлайн-формате.