Лавров сообщил о 20%-ном росте товарооборота между Россией и Южной Осетией

«Несмотря на пандемию, у нас растёт двусторонний товарооборот. Согласно статистике Федеральной таможенной службы России, за первые три квартала 2020 г. он вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.», — сказал Лавров. По словам министра, Россия и Республика Южная Осетия выстраивают свои межгосударственные отношения на базе принципов союзничества и интеграции. «Укрепляется договорно-правовая база, насчитывающая уже более сотни документов. Она помогает системно выстраивать работу с опорой на конкретные планы и сроки», — подчеркнул он.