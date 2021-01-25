Лавров сообщил о 20%-ном росте товарооборота между Россией и Южной Осетией
Товарооборот между Россией и Южной Осетией, несмотря на пандемию, увеличился на 20% за первые три квартала 2020 г., сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров с и.о. министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым. Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Несмотря на пандемию, у нас растёт двусторонний товарооборот. Согласно статистике Федеральной таможенной службы России, за первые три квартала 2020 г. он вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.», — сказал Лавров. По словам министра, Россия и Республика Южная Осетия выстраивают свои межгосударственные отношения на базе принципов союзничества и интеграции. «Укрепляется договорно-правовая база, насчитывающая уже более сотни документов. Она помогает системно выстраивать работу с опорой на конкретные планы и сроки», — подчеркнул он.
Он добавил, что Россия с начала пандемии оказывает Южной Осетии консультативную, практическую и материальную помощь. Важную роль в стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в Южной Осетии, по словам Лаврова, сыграла работа военного мобильного отряда.