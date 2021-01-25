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Лавров сообщил о 20%-ном росте товарооборота между Россией и Южной Осетией

Ведомости

Товарооборот между Россией и Южной Осетией, несмотря на пандемию, увеличился на 20% за первые три квартала 2020 г., сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров с и.о. министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Несмотря на пандемию, у нас растёт двусторонний товарооборот. Согласно статистике Федеральной таможенной службы России, за первые три квартала 2020 г. он вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.», — сказал Лавров. По словам министра, Россия и Республика Южная Осетия выстраивают свои межгосударственные отношения на базе принципов союзничества и интеграции. «Укрепляется договорно-правовая база, насчитывающая уже более сотни документов. Она помогает системно выстраивать работу с опорой на конкретные планы и сроки», — подчеркнул он.

Он добавил, что Россия с начала пандемии оказывает Южной Осетии консультативную, практическую и материальную помощь. Важную роль в стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в Южной Осетии, по словам Лаврова, сыграла работа военного мобильного отряда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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