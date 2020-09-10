Россия откроет границу с Южной Осетией

С 1 августа Россия возобновила пассажирское сообщение с Абхазией. Также для россиян сейчас открыты границы Киргизии, Молдавии и Черногории. Авиасообщение осуществляется с Великобританией, Турцией, Танзанией, Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами, Грецией.