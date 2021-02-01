Кабмин выделит 214 млрд рублей на крупные проекты в Арктике
Правительство России определило список инвестиционных проектов в Арктике, которые смогут получить господдержку. Среди них в том числе крупные проекты с общим объемом инвестиций более 214 млрд руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
«Кабмин утвердил перечень арктических инвестиционных проектов, которым будет оказываться государственная поддержка. В их числе — несколько крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 214 млрд рублей», — передает ТАСС.
По словам Мишустина, бизнес сможет рассчитывать на госсубсидии при создании инфраструктуры, которая необходима для открытия новых производств на северных территориях. Правительство будет поддерживать, в частности, проекты по созданию горно-металлургического комбината и морского терминала по перевалке минеральных удобрений в Мурманской области, уточнил премьер.
В октябре президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития российской Арктики до 2035 г. Документ был разработан Минвостокразвития и вынесен на обсуждение правительства. Одним из ключевых аспектов в стратегии является развитие судоходства по Северному морскому пути и перевозок по нему сжиженного природного газа (СПГ).