Кабмин выделит 214 млрд рублей на крупные проекты в Арктике

По словам Мишустина, бизнес сможет рассчитывать на госсубсидии при создании инфраструктуры, которая необходима для открытия новых производств на северных территориях. Правительство будет поддерживать, в частности, проекты по созданию горно-металлургического комбината и морского терминала по перевалке минеральных удобрений в Мурманской области, уточнил премьер.