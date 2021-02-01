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Кабмин выделит 214 млрд рублей на крупные проекты в Арктике

Ведомости

Правительство России определило список инвестиционных проектов в Арктике, которые смогут получить господдержку. Среди них в том числе крупные проекты с общим объемом инвестиций более 214 млрд руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Кабмин утвердил перечень арктических инвестиционных проектов, которым будет оказываться государственная поддержка. В их числе — несколько крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 214 млрд рублей», — передает ТАСС.

По словам Мишустина, бизнес сможет рассчитывать на госсубсидии при создании инфраструктуры, которая необходима для открытия новых производств на северных территориях. Правительство будет поддерживать, в частности, проекты по созданию горно-металлургического комбината и морского терминала по перевалке минеральных удобрений в Мурманской области, уточнил премьер.

В октябре президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития российской Арктики до 2035 г. Документ был разработан Минвостокразвития и вынесен на обсуждение правительства. Одним из ключевых аспектов в стратегии является развитие судоходства по Северному морскому пути и перевозок по нему сжиженного природного газа (СПГ). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных