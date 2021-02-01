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Путин поручил защитить интересы вкладывающих деньги в ценные бумаги

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил защитить интересы россиян, которые вкладывают деньги в ценные бумаги, сообщает пресс-служба Кремля.

«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков», — сказал Путин на совещании о ситуации в банковской сфере. Президент попросил обратить на этот вопрос «самое серьезное внимание».

Общее смягчение кредитно-денежной политики привело российский банковский сектор в ситуацию относительно низких процентных ставок. Вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам. «Следовательно, получают развитие другие формы финансовых вложений, в том числе покупка ценных бумаг, а это по определению более рискованно, чем банковские вклады», — отметил Путин.

Ранее ФНС дополнила требования валютного контроля обязанностью налогоплательщиков предоставлять информацию о движении финансовых активов. В новой форме отчетности упомянуты ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли в уставном капитале юридического лица, доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица, права требования из договора страхования, а также «иные финансовые активы». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных