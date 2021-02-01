Путин поручил защитить интересы вкладывающих деньги в ценные бумаги
Президент России Владимир Путин поручил защитить интересы россиян, которые вкладывают деньги в ценные бумаги, сообщает пресс-служба Кремля.
«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков», — сказал Путин на совещании о ситуации в банковской сфере. Президент попросил обратить на этот вопрос «самое серьезное внимание».
Общее смягчение кредитно-денежной политики привело российский банковский сектор в ситуацию относительно низких процентных ставок. Вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам. «Следовательно, получают развитие другие формы финансовых вложений, в том числе покупка ценных бумаг, а это по определению более рискованно, чем банковские вклады», — отметил Путин.
Ранее ФНС дополнила требования валютного контроля обязанностью налогоплательщиков предоставлять информацию о движении финансовых активов. В новой форме отчетности упомянуты ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли в уставном капитале юридического лица, доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица, права требования из договора страхования, а также «иные финансовые активы».