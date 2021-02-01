Путин поручил защитить интересы вкладывающих деньги в ценные бумаги

«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков», — сказал Путин на совещании о ситуации в банковской сфере. Президент попросил обратить на этот вопрос «самое серьезное внимание».