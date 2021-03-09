«Коммерсантъ» узнал о договоре производителей птицы и ритейла заморозить цены

В то же время источники отмечают, что пока договоренность носит неформальный характер и нигде не зафиксирована. Один из собеседников издания также выразил опасение насчет того, что искусственное перераспределение потоков приведет к нехватке мяса птицы для мясокомбинатов. По его мнению, переработчикам придется закупать более дорогую свинину и сократить производство колбас экономкласса.