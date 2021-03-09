«Коммерсантъ» узнал о договоре производителей птицы и ритейла заморозить цены
Торговые сети и крупные производители мяса птицы договорились о сохранении отпускных цен на тушку бройлера на три недели и объемов поставок на уровне не ниже прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли и фрагменты материалов совещания.
По данным собеседников издания, в конце прошлой недели о заморозке цен договорились члены Национального союза птицеводов (НСП; включает «Черкизово», «Продо», ГАП «Ресурс») и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro и пр.). Цену предложено зафиксировать на уровне 145 руб. за 1 кг тушки. Эти меры, по мысли участников соглашения, должны удовлетворить возросший спрос.
В то же время источники отмечают, что пока договоренность носит неформальный характер и нигде не зафиксирована. Один из собеседников издания также выразил опасение насчет того, что искусственное перераспределение потоков приведет к нехватке мяса птицы для мясокомбинатов. По его мнению, переработчикам придется закупать более дорогую свинину и сократить производство колбас экономкласса.
В АКОРТ и сетях не ответили на запросы газеты.
Ранее участники Национального союза птицеводов (в него входят крупнейшие производители мяса – «Черкизово», ГАП «Ресурс», «Приосколье», «Продо», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и т. д.) по итогам совещания в Минсельхозе 2 марта договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца. Тогда речь шла не об установлении предельного уровня стоимости, а лишь о договоренности участников рынка не повышать цену до конца апреля.
Минсельхоз одновременно предложил правительству поддержать птицеводов, в частности, увеличением предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам на одного заемщика для птицеводческих предприятий с 1 млрд до 1,5 млрд руб., а также пролонгацией льготных инвестиционных кредитов на срок до 12 лет (стандартный срок – 8 лет) предприятиям, пострадавшим от птичьего гриппа.