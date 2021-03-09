Минпромторг исключил дефицит продуктов питания
Дефицита продуктов питания в России не ожидается, заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
«По прогнозам Минсельхоза, насколько я знаю, у нас опять хорошие планы на урожай этого года. Я уверен, что никакого дефицита по продуктам питания не будет, соответственно, все цены будут находиться в пределах той инфляции, которую заявляет министерство экономического развития», – сказал Евтухов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому за ведомствами и министерствами закрепляется мониторинг цен на конкретные товары. Например, в ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия, Минпромторга – потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны.
Замминистра промышленности объяснил, что в ходе мониторинга министерство будет оценивать субъективные и объективные предпосылки для роста цен на потребительские товары, и отметил, что ситуация с ценами на них является стабильной.