Минсельхоз предложил зафиксировать цены на основные удобрения на 2-3 месяца

Рост цен на удобрения в начале года был существенный: в январе – феврале 2021 г. он составил от 20 до 70% год к году в зависимости от вида продукции, говорил «Ведомостям» представитель агрохолдинга АФГ «Националь». Динамику подтверждал министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский: аммиачная селитра в регионе в феврале стоила дороже на 15–16%, чем год назад, а аммофос – на 44%. Аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова объясняла это ростом мировых цен: фосфатные удобрения подорожали с октября почти вдвое, до $570/т, калийные в зависимости от вида – на 30–50%. Представитель РАПУ называла текущий рост цен на удобрения «восстановительным» после падения в 2019–2020 г. Такое удорожание может привести к недостаточному использованию удобрений и в результате – сокращению урожая в новом сельскохозяйственном году (начнется в июле 2021 г. и завершится в июне 2022 г.), говорил «Ведомостям» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.