Минсельхоз предложил зафиксировать цены на основные удобрения на 2-3 месяца
Минсельхоз предложил зафиксировать стоимость основных видов минеральных удобрений «как минимум на ближайшие два-три месяца», заявил в ходе совещания правительства глава министерства Дмитрий Патрушев.
«По нашему мнению, возможно зафиксировать стоимость основных видов минеральных удобрений как минимум на ближайшие два-три месяца для штатного проведения посевной. В качестве ценовой базы обсуждалось использовать формулу: справедливая цена равна среднему уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год», — сказал Патрушев (цитата по «Прайм»).
8 марта «Ведомости» сообщили, что в начале марта в правительстве обсуждался вопрос регулирования цен на минеральные удобрения для отечественных аграриев. По итогам обсуждений Минсельхозу и Минпромторгу поручено согласовать уровень, на котором будут зафиксированы цены на закупку удобрений для весенней посевной кампании.
Минсельхоз предлагал зафиксировать цены на уровне средних значений за 2019 г. плюс инфляция, говорили собеседники «Ведомостей». Производители и Минпромторг предлагают зафиксировать их на уровне, близком к текущему.
Рост цен на удобрения в начале года был существенный: в январе – феврале 2021 г. он составил от 20 до 70% год к году в зависимости от вида продукции, говорил «Ведомостям» представитель агрохолдинга АФГ «Националь». Динамику подтверждал министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский: аммиачная селитра в регионе в феврале стоила дороже на 15–16%, чем год назад, а аммофос – на 44%. Аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова объясняла это ростом мировых цен: фосфатные удобрения подорожали с октября почти вдвое, до $570/т, калийные в зависимости от вида – на 30–50%. Представитель РАПУ называла текущий рост цен на удобрения «восстановительным» после падения в 2019–2020 г. Такое удорожание может привести к недостаточному использованию удобрений и в результате – сокращению урожая в новом сельскохозяйственном году (начнется в июле 2021 г. и завершится в июне 2022 г.), говорил «Ведомостям» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.