Омбудсмен Москвы предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин

«Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», — сказала Потяева, выступая на круглом столе. Она отметила, что женщинам приходится совмещать работу и другие заботы. Инициатива ввести в стране четырехдневку обсуждается в Государственной думе, добавила омбудсмен.