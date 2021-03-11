Омбудсмен Москвы предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести в России четырехдневную рабочую неделю для женщин, передают «РИА Новости».
«Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», — сказала Потяева, выступая на круглом столе. Она отметила, что женщинам приходится совмещать работу и другие заботы. Инициатива ввести в стране четырехдневку обсуждается в Государственной думе, добавила омбудсмен.
Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею введения в России четырехдневной рабочей недели. Впервые он предложил обсудить эту инициативу в 2019 г. Однако после дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Минтруд заявил, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.
По данным сервиса Superjob, 48% россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, 7 из 10 работающих пять дней в неделю считают, что могли бы выполнить свой стандартный объем работы за четыре дня.