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Матвиенко поддержала введение запрета на использование пластиковой посуды

Ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение вице-премьера Виктории Абраменко по запрету на использование неперерабатываемого пластика, в том числе, и пластиковую посуду, передает ТАСС. 

«Я поддерживаю предложение Виктории Валерьевны Абрамченко, считаю, что уже давно пришло время производить упаковочный материал, обертки и так далее из перерабатываемого сырья», — сказала Матвиенко журналистам.

Абрамченко 16 марта заявила, что кабмин уже работает над запретом использования неперерабатываемого пластика. Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства»,— сказала Абрамченко на форуме «Чистая страна». 

Абрамченко также заявила, что к 2030 г. необходимо добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов, что позволит вдвое сократить захоронение отходов и вдвое меньше использовать первичных ресурсов.

Гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев при этом отметил, что запрет на использование неперерабатываемого пластика происходил бы легче, если бы перед Минпромторгом не стояла задача о наращивании производства товаров и создания рабочих мест на производствах. 

Ранее по теме: Вице-премьер Абрамченко предложила запретить пластиковую посуду

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных