Путин обратил внимание прокуроров на неоправданный рост тарифов ЖКХ
Неоправданный рост тарифов на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства остается одним из острых для граждан вопросов, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Много острых, чувствительных для граждан вопросов остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно, но я говорю именно о неоправданном росте», — сказал Путин.
Президент также обратил внимание на несоблюдение стандартов качества обслуживания, попытки безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. «В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию прокуроров», — подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому за ведомствами и министерствами закрепляется мониторинг цен конкретных товаров. Например, Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры – за услуги связи, Минстрой – за жилищно-коммунальные услуги. При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства.