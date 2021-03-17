Путин обратил внимание прокуроров на неоправданный рост тарифов ЖКХ

«Много острых, чувствительных для граждан вопросов остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно, но я говорю именно о неоправданном росте», — сказал Путин.