Счетная палата уточнила прогноз о риске нового топливного кризиса в России

До этого Счетная палата в своем отчете за 2020 год заявила о риске повторения в России топливного кризиса 2018 года. В Минэнерго отметили, что уже приняли меры по сдерживанию розничных цен на бензин и дизтопливо. Также в министерстве заявили, что благодаря демпферному механизму розничные цены на топливо держались в рамках инфляции. Цена на АИ-92 выросла в 2020 году на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%, пояснили в министерстве.