Счетная палата уточнила прогноз о риске нового топливного кризиса в России
Риск повторения топливного кризиса 2018 года в России минимален, сообщила Счетная палата. Ранее в своем докладе ведомство заявило, что в России отмечаются риски повторения кризиса и, «как следствие, возникновения социальной напряженности».
До этого Счетная палата в своем отчете за 2020 год заявила о риске повторения в России топливного кризиса 2018 года. В Минэнерго отметили, что уже приняли меры по сдерживанию розничных цен на бензин и дизтопливо. Также в министерстве заявили, что благодаря демпферному механизму розничные цены на топливо держались в рамках инфляции. Цена на АИ-92 выросла в 2020 году на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%, пояснили в министерстве.
Затем замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что министерство не видит предпосылок повторения кризиса 2018 года. Он рассказал, что нефтекомпании сейчас полностью снабжают рынок топливом и увеличили производство бензина. С начала февраля товарные запасы увеличились более чем на треть и продолжают расти, добавил Сорокин.