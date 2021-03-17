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Счетная палата уточнила прогноз о риске нового топливного кризиса в России

Ведомости

Риск повторения топливного кризиса 2018 года в России минимален, сообщила Счетная палата. Ранее в своем докладе ведомство заявило, что в России отмечаются риски повторения кризиса и, «как следствие, возникновения социальной напряженности».

«В настоящее время, по итогам нашего анализа действий правительства в 2018-2020 гг. в этой сфере, мы видим, что риски повторения сценария 2018 года минимальны», — сообщили в ведомстве (цитата по РБК).

До этого Счетная палата в своем отчете за 2020 год заявила о риске повторения в России топливного кризиса 2018 года. В Минэнерго отметили, что уже приняли меры по сдерживанию розничных цен на бензин и дизтопливо. Также в министерстве заявили, что благодаря демпферному механизму розничные цены на топливо держались в рамках инфляции. Цена на АИ-92 выросла в 2020 году на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%, пояснили в министерстве.

Затем замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что министерство не видит предпосылок повторения кризиса 2018 года. Он рассказал, что нефтекомпании сейчас полностью снабжают рынок топливом и увеличили производство бензина. С начала февраля товарные запасы увеличились более чем на треть и продолжают расти, добавил Сорокин.

Ранее по теме: Песков оценил заявление Счетной палаты об угрозе топливного кризиса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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