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Путин призвал следить за картельными сговорами для недопущения роста цен

Ведомости

Необходимо внимательно следить за картельными сговорами, так как они приводят к росту цен, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарственных средств. Это тоже очень важное направление работы. Нужно и дальше за этим внимательно следить, потому что все эти картельные сговоры в конечном итоге ведут к повышению цен на рынке», – сказал Путин.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что цены на лекарства из перечня жизненно важных препаратов выросли на 4,9% в 2020 г., при этом в нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически 8%.

В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому за ведомствами и министерствами закрепляется мониторинг цен конкретных товаров. Согласно распоряжению, в ведении Минздрава будут медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги. Мониторингом и оценкой динамики цен будет заниматься Минэкономразвития совместно с Росстатом и ФАС.

Ранее по теме: В Минздраве сообщили о росте цен на жизненно важные лекарства почти на 5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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