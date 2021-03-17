Путин призвал следить за картельными сговорами для недопущения роста цен

«Выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарственных средств. Это тоже очень важное направление работы. Нужно и дальше за этим внимательно следить, потому что все эти картельные сговоры в конечном итоге ведут к повышению цен на рынке», – сказал Путин.