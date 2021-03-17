Путин призвал следить за картельными сговорами для недопущения роста цен
Необходимо внимательно следить за картельными сговорами, так как они приводят к росту цен, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарственных средств. Это тоже очень важное направление работы. Нужно и дальше за этим внимательно следить, потому что все эти картельные сговоры в конечном итоге ведут к повышению цен на рынке», – сказал Путин.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что цены на лекарства из перечня жизненно важных препаратов выросли на 4,9% в 2020 г., при этом в нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически 8%.
В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому за ведомствами и министерствами закрепляется мониторинг цен конкретных товаров. Согласно распоряжению, в ведении Минздрава будут медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги. Мониторингом и оценкой динамики цен будет заниматься Минэкономразвития совместно с Росстатом и ФАС.