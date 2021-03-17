Путин и Жапаров запустили работу Таласского золоторудного комбината

Предприятие сможет производить до 5 тонн золота в год, там будет создано более 1 тыс. рабочих мест. На Таласском горнодобывающем комплексе будут использоваться технологии и оборудование, соответствующие всем природоохранным нормам и стандартам. По имеющимся оценкам, налоговые поступления в бюджет Киргизии от работы предприятия составят около $70 млн в год.