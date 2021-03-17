Путин и Жапаров запустили работу Таласского золоторудного комбината
Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении «Джеруй», сообщила пресс-служба Кремля.
«Начало работы Таласского золоторудного комбината на месторождении «Джеруй» имеет действительно важное значение для российско-киргизского экономического сотрудничества и в целом для дальнейшего укрепления партнерских, союзнических отношений между нашими странами», – сказал Путин во время церемонии.
Месторождение «Джеруй» содержит почти 90 тонн золота и около 25 тонн серебра. Проект его освоения является одним из крупнейших по объему инвестиций в истории российско-киргизского экономического сотрудничества. «Речь действительно идет о рекордных объемах российских инвестиций на территории Киргизии, которые составят порядка $600 млн», – подчеркнул президент.
Предприятие сможет производить до 5 тонн золота в год, там будет создано более 1 тыс. рабочих мест. На Таласском горнодобывающем комплексе будут использоваться технологии и оборудование, соответствующие всем природоохранным нормам и стандартам. По имеющимся оценкам, налоговые поступления в бюджет Киргизии от работы предприятия составят около $70 млн в год.