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В Госдуме предложили оказать финансовую поддержку безработным выпускникам вузов

Ведомости

Депутаты Государственной Думы внесли ко второму чтению законопроекта о занятости поправки, в соответствии с которыми выпускники вузов до 23 лет будут включены в список граждан, потенциально испытывающих трудности с поиском работы и нуждающихся в дополнительных мерах поддержки. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев на общественном обсуждении проекта, которое прошло на площадке партии.

«Хотел бы сказать по ряду предложений... расширить льготную категорию молодежи до 23 лет, включив туда выпускников вузов и ссузов», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

На сайте «Единой России» отмечается, что сейчас на поддержку при трудоустройстве могут претендовать лишь выпускники профтехучилищ в возрасте от 18 до 20 лет. Предлагаемые нововведения позволят сформировать специальные программы для трудоустройства молодежи, пояснил секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«Интересное предложение, чтобы оказывать материальную поддержку выпускникам, направленным службой занятости, отработавшим 26 недель. Это предложение затратное и нуждается в расчете. Такие расчеты мы постараемся в ближайшее время провести», — добавил Исаев.

18 февраля этого года депутаты «Единой России» в соответствии с поручением председателя партии Дмитрия Медведева внесли в Госдуму поправки в закон о занятости. В соответствии с ними полномочия региональных центров занятости будут переданы на федеральный уровень. В итоге изменения позволят обеспечить работой прежде всего россиян, а не трудовых мигрантов, отмечается на сайте фракции. В целом закон направлен на улучшение уровня защиты прав сотрудников, а также повышение доступности и качества трудоустройства в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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