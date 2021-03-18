В Госдуме предложили оказать финансовую поддержку безработным выпускникам вузов

18 февраля этого года депутаты «Единой России» в соответствии с поручением председателя партии Дмитрия Медведева внесли в Госдуму поправки в закон о занятости. В соответствии с ними полномочия региональных центров занятости будут переданы на федеральный уровень. В итоге изменения позволят обеспечить работой прежде всего россиян, а не трудовых мигрантов, отмечается на сайте фракции. В целом закон направлен на улучшение уровня защиты прав сотрудников, а также повышение доступности и качества трудоустройства в стране.