Омбудсмен предложил ввести четырехдневную рабочую неделю в тестовом режиме

«Считаю, что для начала необходимо запустить подобный эксперимент для желающих принять участие компаний, и как минимум на год, чтобы проанализировать ситуацию в разных периодах и циклах работы», – сказал Порочкин, отметив, что только после этого можно будет определить, на какие организации можно распространить «четырехдневку».