Омбудсмен предложил ввести четырехдневную рабочую неделю в тестовом режиме
Прежде чем вводить в России четырехдневную рабочую неделю, следует протестировать такой режим работы на компаниях-добровольцах, заявил «РИА Новости» общественный уполномоченный по вопросам охраны труда в Москве Дмитрий Порочкин.
«Считаю, что для начала необходимо запустить подобный эксперимент для желающих принять участие компаний, и как минимум на год, чтобы проанализировать ситуацию в разных периодах и циклах работы», – сказал Порочкин, отметив, что только после этого можно будет определить, на какие организации можно распространить «четырехдневку».
Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести в России четырехдневную рабочую неделю для женщин. Она отметила, что женщинам приходится совмещать работу и другие заботы.
В феврале зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею введения в России четырехдневной рабочей недели. Впервые он предложил обсудить эту инициативу в 2019 г. Однако после дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Минтруд заявил, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.