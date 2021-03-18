Цена нефти Brent опустилась до $65 за баррель впервые с начала марта
Цена майского фьючерса нефти марки Brent к 18:01 мск опустилась до $65,03 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. Таким образом, за день она подешевела примерно на 4%. Ранее на подобном уровне стоимость Brent находилась 4 марта.
Более 4% за день потеряла в цене и нефть марки WTI. Ее апрельский фьючерс опустился до $61,57 за баррель впервые с 3 марта.
После падения стоимость сырья немного выросла. К 18:50 фьючерс Brent торговался по $65,35 за баррель, а WTI — $61,9.
Ранее в марте нефть росла в цене. 11 марта стоимость Brent впервые более чем за год преодолела порог в $69 за баррель, а WTI — $66 за баррель.
На рынках также наблюдается ослабление курса рубля к мировым валютам. Так, если на закрытии торгов 16 марта доллар стоил 72,85 руб., а евро — 86,75 руб., то к 18:26 мск сегодня — 74,29 руб. и 88,54 соответственно.
Рубль стал дешеветь по отношению к иностранным валютам после заявлений американского президента Джо Байдена о России. Он пригрозил принять меры в ответ на якобы имевшее место российское вмешательство в американские президентские выборы 2020 года, но при этом не исключил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать по ряду вопросов.