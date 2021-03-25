Росстат сообщил о сокращении экспорта нефти в январе

Ранее сегодня Bloomberg сообщил, что объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России в США значительно выросли в 2020 г. В частности, за первую половину 2020 г. экспорт нефтепродуктов из России в США достиг максимума за 16 лет, составив 9,1 млн тонн в натуральном выражении. Среднесуточная поставка российской нефти и нефтепродуктов в США в 2020 г. составила 538 тыс. баррелей. Это больше, чем объемы поставок ключевого партнера США, Саудовской Аравии, которые составили 522 тыс. баррелей в сутки.