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Росстат сообщил о сокращении экспорта нефти в январе

Ведомости

Объем экспорта российской нефти по итогам января этого года сократился на 27,1% по сравнению с тем же месяцем 2020 г. Об этом говорится в отчете Росстата на основе данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Снижение объема поставок по сравнению с декабрем прошлого года составило 12,4%. В количественном выражении Россия поставила за рубеж в первый месяц года 15,8 млн тонн нефти.

В то же время, по данным Росстата, объем добычи нефти, включая газовый конденсат, по сравнению с последним месяцем прошлого года вырос на 2%. В сравнении с январем 2020 г. он снизился на 9,5%.

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе 2021 г. уменьшился и составил 21,5%, в экспорте топливно-энергетических товаров – 38,7%. В январе 2020 г. эти показатели были на уровне 32,1% и 48,3% соответственно.

Ранее сегодня Bloomberg сообщил, что объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России в США значительно выросли в 2020 г. В частности, за первую половину 2020 г. экспорт нефтепродуктов из России в США достиг максимума за 16 лет, составив 9,1 млн тонн в натуральном выражении. Среднесуточная поставка российской нефти и нефтепродуктов в США в 2020 г. составила 538 тыс. баррелей. Это больше, чем объемы поставок ключевого партнера США, Саудовской Аравии, которые составили 522 тыс. баррелей в сутки.

11 марта цена майского фьючерса марки Brent впервые с января 2020 г. преодолела $69 за баррель, а WTI приблизилась к $66. Однако 17 марта стоимость сырья стала снижаться. 23 марта цена Brent упала ниже $61 за баррель. Затем она подорожала почти до $64 за баррель на фоне новостей о блокировке Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза. Сегодня нефть вновь стала дешеветь и достигла $61 за баррель.

Ранее по теме: Цена нефти марки Brent снизилась до $61 за баррель

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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