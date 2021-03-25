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Цена нефти марки Brent снизилась до $61 за баррель

Ведомости

Стоимость майского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 4,8%, свидетельствуют данные площадки. К 18:04 мск она достигла $61 за баррель, тогда как на открытии торгов была $63,97.

Ранее ниже $61 за баррель цена нефти опустилась 23 марта. Однако вчера сырье подорожало на 5%. Тогда эксперты, опрошенные Reuters, сказали, что это связано с блокировкой Суэцкого канала — важнейшей транспортной артерии для прохода танкеров с арабской нефтью в Европу и США — севшим на мель накануне контейнеровозом Ever Given.

Однако сейчас канал остается заблокированным. Сегодня российское Министерство иностранных дел (МИД) заявило, что работа по исправлению ситуации может затянуться на несколько недель. Ранее глава участвовавшей в спасательной операции компании Boskalis Питер Бердовски пояснил, что контейнеровоз глубоко зарылся в неровный грунт у берега канала и просто отбуксировать его не выйдет. Нужно будет снять с Ever Given лишний балласт, грузы, топливо и воду, одновременно вымывая грунт из-под киля судна, чтобы усилиями буксиров столкнуть его с мели.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, назвали одной из причин падения нефтяных котировок укрепление доллара. «Снижение цен на сырую нефть обусловлено замедлением притока сырьевых индексов, укреплением доллара США и ослаблением мировых фондовых рынков», — сказал сырьевой стратег Rabobank Райан Фицморис. Он отметил, что цены на нефть в ближайшее время продолжат умеренно снижаться «в преддверии сезонного подъема спроса». 

Так, вместе с Brent дешевеют и фьючерсы марки WTI. За сегодняшний день их стоимость упала на 5,3%, достигнув $57,47 за баррель. 

При этом ранее нефть дорожала на фоне позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса и старте массовой вакцинации населения в разных странах мира. К 11 марта майский фьючерс Brent впервые с января 2020 г. преодолел отметку в $69 за баррель, а WTI приблизилась к $66.

Ранее по теме: Ожидания роста цен на нефть до $100 за баррель являются заблуждением

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных