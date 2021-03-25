Цена нефти марки Brent снизилась до $61 за баррель

Однако сейчас канал остается заблокированным. Сегодня российское Министерство иностранных дел (МИД) заявило, что работа по исправлению ситуации может затянуться на несколько недель. Ранее глава участвовавшей в спасательной операции компании Boskalis Питер Бердовски пояснил, что контейнеровоз глубоко зарылся в неровный грунт у берега канала и просто отбуксировать его не выйдет. Нужно будет снять с Ever Given лишний балласт, грузы, топливо и воду, одновременно вымывая грунт из-под киля судна, чтобы усилиями буксиров столкнуть его с мели.