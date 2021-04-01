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Credit Suisse сообщил о падении доходов россиян на 24% за время пандемии

Ведомости

Доходы россиян за 2020 г. в среднем снизились на 24%, говорится в исследовании потребительских рынков развивающихся стран «Emerging Consumer Survey 2021» банка Credit Suisse. 

Данные представлены на основе опроса 14 200 респондентов из возьми развивающихся стран — Китая, Бразилии, России, Индии, Индонезии, Мексики, Таиланда и Турции, включая 1519 респондентов из России.

В Таиланде эксперты банка зафиксировали самое высокое падение доходов населения в период пандемии: оно составило более 45%, в то время как менее всего доходы населения упали в Китае  — на 10%.  

Опрошенные россияне считают, что сейчас не лучшее время для крупных покупок — за последние несколько месяцев эта уверенность усилилась, отмечается в исследовании. 79% опрошенных сообщили, что пандемия подтолкнула их к накоплению средств, при этом наращивать количество сбережений планируют лишь 55% респондентов. 

Аналитики выяснили, что 28% опрошенных россиян не беспокоятся о своем здоровье в связи с коронавирусом — это наибольший показатель среди представленных стран. Еще 30% россиян готовы вакцинироваться от коронавируса при наличии доступа к препарату, и это также самый низкий уровень среди всех представленных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных