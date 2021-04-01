Credit Suisse сообщил о падении доходов россиян на 24% за время пандемии

Опрошенные россияне считают, что сейчас не лучшее время для крупных покупок — за последние несколько месяцев эта уверенность усилилась, отмечается в исследовании. 79% опрошенных сообщили, что пандемия подтолкнула их к накоплению средств, при этом наращивать количество сбережений планируют лишь 55% респондентов.