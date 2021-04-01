Credit Suisse сообщил о падении доходов россиян на 24% за время пандемии
Доходы россиян за 2020 г. в среднем снизились на 24%, говорится в исследовании потребительских рынков развивающихся стран «Emerging Consumer Survey 2021» банка Credit Suisse.
Данные представлены на основе опроса 14 200 респондентов из возьми развивающихся стран — Китая, Бразилии, России, Индии, Индонезии, Мексики, Таиланда и Турции, включая 1519 респондентов из России.
В Таиланде эксперты банка зафиксировали самое высокое падение доходов населения в период пандемии: оно составило более 45%, в то время как менее всего доходы населения упали в Китае — на 10%.
Опрошенные россияне считают, что сейчас не лучшее время для крупных покупок — за последние несколько месяцев эта уверенность усилилась, отмечается в исследовании. 79% опрошенных сообщили, что пандемия подтолкнула их к накоплению средств, при этом наращивать количество сбережений планируют лишь 55% респондентов.
Аналитики выяснили, что 28% опрошенных россиян не беспокоятся о своем здоровье в связи с коронавирусом — это наибольший показатель среди представленных стран. Еще 30% россиян готовы вакцинироваться от коронавируса при наличии доступа к препарату, и это также самый низкий уровень среди всех представленных стран.